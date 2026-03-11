INSEGURIDAD EN GUALEGUAYCHÚ
Le entraron por el fondo de la casa y le robaron varios objetos de valor
“Tengo una oficina en el fondo de mi casa, atrás del patio. Y está todo con reja, salvo un ventiluz del baño, lo desarmaron y entraron por ahí”, relató el hombre que al regresar a su casa luego de una semana fuera del domicilio, constató que había sido blanco de la delincuencia.
Todo lo sustraído era parte del material tecnológico utilizado por la víctima para su trabajo y significan varios miles de pesos. Se llevaron una laptop Apple Macbook Pro 2013, 13" y otra Macbook Pro 2019 de 16"; un drone DJI Air 2S con accesorios y otro drone DJI Avata 2 con sus accesorios, una guitarra eléctrica Fender Telecaster de color amarilla, otra guitarra electroacústica Fender Dreadnought de color caoba y una guitarra electroacústica Yamaha de color marrón, y por último un micrófono Shure SM58.
El hombre realizó la denuncia pero además realizó posteos por las redes sociales para tratar de recuperar alguno de estos objetos con recompensas para quien acerque datos certeros sobre el destino o una posible reventa en el mercado negro, según publicó El Argentino.