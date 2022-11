Esta semana, el músico de Gualeguaychú Leandro Cabezas fue víctima de un hackeo y luego intentaron estafar a sus contactos de WhatsApp.

“Estaba trabajando cuando me llamaron desde un número que luego terminé bloqueando. Básicamente, se hicieron pasar por los encargados de la vacunación, de la app Cuidar, y me preguntaron por la cuarta o quinta dosis de la vacunación contra el COvid-19. La foto de perfil de la cuenta era la de la app Cuidar”, relató en una entrevista al programa “No es Tarde”, de Ahora Radio Cero (FM 104.1)

Una vez que te contactan, te derivan a otra llamada de WhatsApp, siempre de Cuidar, para confirmar el número de operación. Entonces me dan seis dígitos y después ellos pueden entrar al WhtsApp. Lo que hacen es básicamente chuparte los contactos, y luego les escriben haciéndose pasar por vos para pedir plata”, informó Cabezas.

Como tengo el cifrado de extremo a extremo, lo único que llegaron a visualizar fueron los grupos, por eso se contactan con esas personas, que son las más conocidas: familiares, amigos y compañeros de trabajo”, relató.

“Cuando me di cuenta, corté y bloqueé el número, pero cuando intenté entrar a WhatsApp, no pude. Hay una opción en la que podés mandar un mail al soporte de la aplicación y podés recuperar tu cuenta. Pero primero se bloquea la cuenta por siete días”, explicó.

“Fue una desesperación increíble porque no sabés para donde disparar. Yo trabajo en un estudio jurídico, y me empecé a desesperar. Luego llamé a mi hermano, que me ayudó a avisar a mis contactos y conocidos para que no caigan en la estafa. Después hice la denuncia en Fiscalía de Buenos Aires, que es en donde estoy ahora”, manifestó.

“El consejo que les digo es que si los llaman de tal número lo bloqueen y que realicen la verificación en dos pasos para evitar que les pase esto. Esto es que para ingresar a tu WA te llega un mensaje con un código para entrar a tu WhatsApp”, aconsejó.

Sobre la estafa a sus conocidos, comentó que “la excusa era muy básica: le dijeron que le debía plata a una chica y que se la tenía que devolver y que como no podía hacer una transferencia de 20 mil pesos y que tenía que hacerla por mi”.

“Si no me hubiera dado cuenta en ese momento y desactivado todo, capaz que alguien hubiera caído en la estafa”, concluyó.