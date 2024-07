Una joven usuaria de Twitter relató la insólita secuencia que vivió luego de que un allegado le mandara un video de su novio besándose con otra mujer, “una rubia”, lo que hizo que a ella se le parara “el corazón”. Cuando estaba por tomar cartas en el asunto, se topó con un increíble error.

Ya es una costumbre que a través de las diferentes redes sociales -Instagram, Twitter, TikTok- los usuarios cuenten y compartan con el resto de la comunidad diferentes situaciones que atraviesan en su día a día y se vuelven tendencia en las plataformas.

Es, en esta oportunidad, el caso de “Denu” (con el arroba “lavender_sailor” en Twitter) quien compartió una particular historia que vivió con su novio luego de que le llegara a su teléfono un video de él besándose con otra mujer en un bar.

“Chicos, me pasó algo literalmente de tarada taradísima”, fue como ella eligió comenzar el relato, el cual no tardó en volverse tendencia en la red social “X”, conocida antes como Twitter.

Siguió: “Fuimos a un bar con mi novio ayer y me mandaron un vídeo donde se está dando un beso con una rubia. Se me paró el corazón”. Esta tensa y difícil situación que, lamentablemente, pueden vivir las parejas, le había tocado a ella y la había dejado helada.

Previo a tomar cartas en el asunto, aunque no sabemos cuánto tiempo tardó en que le “cayera la ficha”, se dio cuenta de un detalle que no solo la hizo frenar en su accionar sino que también le llevó tranquilidad al alma.

“Después me di cuenta de que la rubia SOY YO. Me olvidé que me teñí de RUBIA. Literalmente me falla”, completó ella en el tuit, que se volvió tendencia en la red social que antes pertenecía al pajarito azul.