Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo Fernández, no pudo contener la emoción al recordar su relación con el futbolista de la selección argentina y el Chelsea. En una entrevista reciente con Pía Shaw para las redes sociales de La Nación, la joven influencer se quebró al hablar de su historia con Enzo y los momentos que compartieron.

"Hoy tenemos un camino diferente, estamos separados pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo", expresó Valentina entre lágrimas. La joven recordó con cariño los años que vivieron juntos y destacó la buena relación que mantienen a pesar de la ruptura. "Yo lo estoy viviendo bien y me lo tomé bien. Más que nada para ir por un lado sano porque los dos somos muy tranquilos y cuando él me lo dijo yo acepté su decisión y es algo que hago hasta el día de hoy", había afirmado anteriormente, al reflexionar sobre su separación.

La emoción de Valentina aumentó cuando contó un detalle personal sobre el contacto reciente con su ex pareja: "Le mandé un mensaje y él me puso 'gracias por haber estado también'." Con la voz quebrada, recordó lo que escribió a Enzo: "Le puse que me encantó haberlo acompañado y que él cumpla su sueño y haber estado yo presente ahí". Luego, no pudo evitar las lágrimas al decir: "Me emociona que él me haga sentir parte (de su carrera) y lo valoro mucho".

