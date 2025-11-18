Una grave denuncia sacude este martes a la ciudad de Federación y en particular la comunidad educativa del barrio El Boyero: una mujer afirma que un hombre intentó llevarse a su hija de 6 años a la salida de la Escuela Nº 44. La policía de la comisaría Tercera ya trabaja para verificar el hecho.

Según explicó la madre, la niña contó que un hombre con anteojos oscuros, sentado en una camioneta negra estacionada frente al establecimiento, comenzó a llamarla y a ofrecerle caramelos, insistiendo para que se acercara porque “quería llevarla”.

El relato se vuelve aún más inquietante cuando la menor asegura que el sujeto habría intentado sujetarla del guardapolvo. La nena logró soltarse y corrió hasta su casa, ubicada a pocos metros de la escuela.

Según publicó Radio City, la familia se presentó de inmediato en la comisaría, situada justo frente al colegio. Allí la niña volvió a describir lo ocurrido en presencia de su madre. Los efectivos revisaban las cámaras de la zona para determinar si las imágenes respaldan la denuncia.

La madre señaló que no busca generar alarma, pero pidió a la comunidad extremar los cuidados, especialmente cuando los chicos salen solos de la escuela.

Fuente: Ahora