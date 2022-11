El violento episodio fue registrado por uno de los testigos del hecho que grabó la situación con su celular. Allí se ve el momento en el que la botella vuela por los aires e impacta en la cabeza del joven.

Todo ocurrió en medio de una "batalla campal" entre adolescentes y jóvenes en la peatonal. En el video se ve el momento en que se golpean e interviene una policía que estaba en el lugar.

La situación se fue de control cuando empezaron a arrojar botellas de vidrio y una le provocó lesiones a un joven que estaba allí, a la salida de un boliche que abre sus puertas sobre peatonal, donde funcionaba el Club Social.

"Me indigna y me da terror como madre de un chico adolescente. Y que con ver esto se me quitan las ganas de que salga a bailar o al centro con sus amigos/as. ¡Sin seguridad sin mayores a cargo! ¡Nada!", se indignó una madre tras la viralización de las imágenes.

Vecinos de la zona advierten que las peleas entre adolescentes son cada vez más asiduas, sobre todo desde que reabrió allí un boliche que convoca cada fin de semana a cientos de jóvenes de toda la ciudad. Al respecto, piden fundamentalmente por mayor presencia policial para prevenir este tipo de episodios violentos.