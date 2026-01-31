Sergio Álvarez y Stella Maris Metrailler protagonizaron un emotivo momento en el Balneario Itapé, en Concepción del Uruguay, donde sellaron con una propuesta de casamiento una historia de amor que lleva 26 años. El lugar no fue elegido al azar: allí comenzaron a construir su vínculo, durante unas vacaciones en 2003.

En aquel entonces, la zona todavía no contaba con el puente hacia la Isla del Puerto, y el riacho Itapé se convirtió en el escenario de sus primeros días juntos. Desde ese viaje, el sitio pasó a ser un punto de referencia permanente para la pareja, que regresó cada año para revivir aquellos recuerdos.

Oriundos de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Sergio y Stella Maris mantuvieron una relación que creció con el paso del tiempo y los llevó a tomar importantes decisiones. En 2004 adquirieron una vivienda y, años más tarde, formaron una familia con el nacimiento de sus dos hijas, en 2006 y 2010.

La propuesta de matrimonio se concretó el 29 de enero de 2026 y fue cuidadosamente organizada por Sergio, quien contó con la complicidad de sus hijas para sorprender a Stella Maris en el mismo lugar donde todo había comenzado.

“Nos enamoramos de Concepción y de nosotros mismos. Este lugar siempre ha sido nuestro refugio y nuestra inspiración”, relató emocionado, según refleja La Pirámide.

El gesto, con el riacho y la naturaleza como testigos, representó para la pareja el cierre de una etapa y el inicio de otra. Tras más de dos décadas de vida en común, decidieron formalizar su unión en el sitio que marcó el origen de su historia.





Fuente: La Pirámide / ElOnce