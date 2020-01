Le pusieron los puntos a Cinthia Fernández: "Nadie te cree, te encanta hacerte la víctima"

Furiosa con la actitud de Ángel de Brito y sus compañeras, Cinthia arremetió: “Muchas veces siento que se cagan de risa de mí”, fustigó al conductor la ‘angelita’. Luego, protagonizó un tenso cruce con Karina Iavícoli.

“Ella fue re irónica diciendo que mi pedido era re infantil. Gracias a ese pedido, apareció mi cartera. O cuando fue lo de la silla, que yo no volvía por hacerme la canchera. Te estabas cagando de risa. ‘Ay, yo ni loca me voy’. La ironía está y no soy tonta”, la acusó Cinthia a la periodista.

Contundente, Iavícoli replicó: “Yo no dije eso, son tus interpretaciones. A vos te encanta hacerte la víctima y ese lugar te queda perfecto. Y si eso es lo que tenés para entregar, no voy a discutir con vos”, comenzó.

“Ayer se equivocaron de plano y me enfocaron a mí cuando Ángel hablaba de vos. Me parece que te gusta hacerte la víctima en un montón de situaciones. La verdad, no te creía casi nadie ayer. ¿Querés que hablemos con la verdad? Te digo la verdad. Mucha gente no te creía lo que te pasó. Está bueno que haya gente buena y que los milagros existan...Que devuelvan la plata es un milagro”, aseguró la periodista.

“En un montón de situaciones te acercaste y ayer no me atendiste el teléfono", la interpeló Cinthia. “¿Para qué te voy a escribir si estabas hecha una furia? Sos una buena piba, pero vos estás fuera de eje. No te dejás ayudar. Estás a la defensiva", le contestó Karina. Pero eso no fue todo...

Majo Martino también se sumó a las críticoa con Fernández. Tanto te victimizás, y es como que la gente ya no te cree. Te dicen la nueva Nazarena en las redes”, le dijo la nueva panelista. “Mi vida es un quilombo. Nadie sabe lo que en realidad pasa en totalidad. Supuestamente lloraba por Martín Baclini y no por lo que en realidad me pasaba. Paso situaciones a diario, que no las quiero contar. Lo que duele es que no todo el mundo es como uno. Parezco una loca, pero doy todo", se defendió Cinthia.