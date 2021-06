Le regaló a su madre una prueba de ADN y descubrió un oscuro secreto familiar

La usuaria natalia_g_01 contó en el apropiadamente nombrado foro "Hoy la Cag**" que, por su día, le había regalado a su madre una prueba de ADN. Un regalo peculiar, pero la mujer relata que su mamá se había interesado en el test de 23andMe, la empresa que se popularizó por rasterar desde una muestra de saliva las nacionalidades de tus ancestros.

El laboratorio toma muestras de saliva y muestra en porcentajes de dónde provienen los ancestros de sus consumidores.

Su madre nació en Polonia, la mayor de ocho hermanos, del matrimonio de una polaca y un inmigrante de Irak que pasaba por su pueblo mientas huía de la guerra. El posteo cuenta que sufrió bullying de niña por su ascendencia iraquí, pero que con el tiempo "se volvió extremadamente orgullosa" de sus raíces.

Es por esto que, al recibir los resultados de la prueba de ADN, madre e hija se encontraron con una sorprendente revelación. El test indicó que la mamá de la usuaria es en realidad "100% europea", información que dio vuelta al mundo de la pobre mujer.

adn test.JPG

La hija intentó calmar a su madre, argumentando que probablemente se trataba de un error en la prueba o una confusión en el envío de los resultados. La madre, "visiblemente molesta", no quiso esperar la respuesta del laboratorio y levantó el teléfono de inmediato.

Se puso en contacto con una de sus hermanas, quien a su vez confrontó a la abuela de la usuaria para descubrir la verdad. La revelación de la anciana lo cambió todo: ella confesó que cerca del nacimiento de su primera hija, antes de conocer a su futuro esposo, tuvo un noviazgo con un muchacho polaco. Como el intervalo de tiempo entre el fin de su relación y el comienzo de su embarazo fue muy corto, "nunca estuvo realmente segura" de quién era el verdadero padre.

La revelación fue una bomba en la casa de la usuaria, quien a su vez afirmó enorgullecerse de sus supuestas raíces iraquíes y llegó a mantener contacto con algunos de sus primos en Bagdad. Pero fue su madre la más afectada por la noticia, tras haber vivido toda su vida convencida de ser mitad iraquí.

"Toda esta situación acaba de devastar a mi madre y no está segura de si quiere contárselo a su padre o no", contó en el posteo. Varios internautas comentaron en la increíble historia, consolando a la mujer y asegurando que la familia no termina con los lazos de sangre. A pesar de los buenos deseos, la usuaria compartió estar muy angustiada por el resultado de su regalo: "En mi mente, él sigue siendo mi abuelo y sigue siendo su padre, pero no puedo evitar sentirme horrible por ser quien compró la prueba".