Tras la controversia que generó su reconocimiento, avanza en el Concejo Municipal la posibilidad de retirarle a L-Gante el galardón de “visitante distinguido”. Los presidentes de los distintos bloques políticos acordaron en la comisión de Labor Parlamentaria que la iniciativa sea tratada este miércoles en el recinto por lo que se aguarda su aprobación.



La idea de Miguel Ángel Tessandori, autor del proyecto, es que la iniciativa sea aprobada por unanimidad. "Quiero que cada presidente de bloque analice y fije una posición, incluso los que estaban a favor", dijo a La Capital. El concejal le solicitó a sus pares de la comisión de Cultura que el proyecto pase Labor Parlamentaria para tener una respuesta lo antes posible.



El pedido obedece a la relación que el creador de la cumbia 420 mantiene con distintos integrantes de la banda narcocriminal Los Monos. De hecho durante su paso por Rosario, a los pocos días de ser distinguido, se sacó una foto con Máximo Ariel “El Viejo” Cantero (fundador histórico de la organización narcocriminal).



En los últimos días se viralizaron audios del cantante con Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso de Los Monos acusado de ordenar dos crímenes ocurridos en diciembre y la primera balacera a Televisión Litoral SA. Si bien estos mensajes podrían haber sido por encargue al músico, como suele ocurrir, los fiscales los incluyeron en la causa para tratar de evidenciar que entre L-Gante y estas bandas habría una relación cotidiana.



En los considerandos del proyecto, que firmó junto a Valeria Schvartz, Tessandori indicó: “Independientemente de la libertad que establece nuestra Constitución, no parece razonable destacar institucionalmente como ejemplo para la juventud a alguien que no sólo defiende el uso de estupefacientes, sino que propicia su abuso”. Y añadió: “Las distinciones de este Concejo deben ser usadas para destacar desempeños, reconocer ejemplos de vida en ciudadanos de nuestra ciudad o reconocer acciones que hayan resultado en mejor calidad de vida de los rosarinos; y deben evitarse las acciones que intentan usufructuar de popularidad efímera y ajena, con el único propósito relacionado al rédito político”.



“No entendemos por qué debe seguir en pie este reconocimiento a quien hace alarde de su amistad con la delincuencia que padecemos los rosarinos”, dijo el concejal y agregó: “Este muchacho fue protagonista de muchísimos escándalos. Sólo desde que fue distinguido, hace un año y medio aproximadamente, fue más que suficiente para confirmar lo poco feliz de su accionar y de la decisión de otorgarle un reconocimiento”.



A partir de los últimos audios que se viralizaron del cantante con Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso de Los Monos acusado de ordenar dos crímenes ocurridos en diciembre y la primera balacera a Televisión Litoral SA (TVL), el edil volvió a la carga con la iniciativa que ya había impulsado.



En efecto, el pasado jueves, durante la audiencia en la que fueron acusados ocho integrantes de una célula de la banda narco se reprodujo el saludo que envió el músico a Avalle.



“Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, prima, al toque. Cumbia 420 pa? los negros”, le dice en un mensaje de voz que dura siete segundos. Luego, en otro audio de 27 segundos, canta a capella un tema y lo cierra con el siguiente saludo: “Para vos, Pupito. De parte de L-Gante. Cumbia 420 pa? los negros”.



La previa

La declaración a L-Gante como "visitante distinguido" fue impulsada por el bloque de Ciudad Futura antes de que el creador de la cumbia 420 se presentara en el estadio cubierto de Newell's, en el parque Independencia, en octubre de 2021.



Entre los fundamentos que brindaron los autores de la propuesta figura el "reconocimiento a su irrupción en la escena musical de nuestro país con la creación del género cumbia 420, la que revolucionó la industria cultural en su conjunto, convirtiéndose así en referencia para miles de jóvenes que disfrutan su música y que valoran la lealtad y el orgullo que expresa L-Gante con sus orígenes y su historia de vida".



Tras varias idas y vueltas, el proyecto fue finalmente fue aprobado. Es más, el expediente contemplaba que se le otorgara el galardón en un acto público, al que el artista fue por pocos minutos. Se realizó en el Circo Rodas, hubo gran concurrencia de gente y nunca se le pudo entregar la distinción porque el cantante llegó excesivamente tarde, la gente invadió el escenario y se suspendió la conferencia de prensa.



“Y bueno, antes que nada muchísimas gracias por el aguante, eso a cada lado que voy suelo agradecer. Y de mi parte contento, contento a todos lados que voy con la alegría de los niños, y que lo paso siempre en familia y quizá me siento identificado cuando veo a la gente, ¿no? Y eso es lo que me llena y me da ganas de estar ahí con la energía a mil para todos ustedes”, fueron las únicas palabras que Elián Valenzuela le dedicó a los rosarinos en dicho evento.