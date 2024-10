Todo salió a la luz a partir de la denuncia de un grupo de padres que descubrieron que un adolescente de 15 años fabricaba y vendía fotos de sus hijas desnudas en las redes sociales. Las escandalosas imágenes eran elaboradas por el chico con Inteligencia Artificial (IA), en San Martín, y vendidas a través de un grupo de Discord a cambio de 25 mil pesos. De acuerdo con la investigación, el menor creó un grupo en la plataforma de chat de voz llamada "Colegialas" donde publicaba las imágenes editadas de sus supuestas "amigas". Se estima que tenía cerca de ocho mil suscriptores, por lo que la Justicia calcula que el acusado cosechó una suma millonaria con esta modalidad.

Una cuenta simple que hacen es que si cada uno de esos suscriptores abonó el pack de fotos a cambio de 25 mil pesos, estaríamos hablando de $200 millones. El alumno estudia en el colegio Agustiniano en San Martín y de acuerdo con la investigación que inició en agosto a partir de las denuncias de los familiares de las víctimas, modificaba las fotos que sus compañeras subían a sus redes sociales a través de la IA: las desnudaba con la tecnología y luego las vendía de manera privada. "Cuando entré al grupo, había imágenes de muchas adolescentes, y los consumidores son mayores y menores", contó Florencia, madre de una de las víctimas, en diálogo con TN.

De acuerdo a las primeras informaciones, el adolescente al comienzo las subía a la plataforma Discord de manera gratuita, hasta que tiempo después las empezó a vender a $25 mil. Frente a este escenario, la Policía realizó un allanamiento en su domicilio y allí secuestraron computadoras y su celular, los cuales serán analizados de manera completa para determinar cómo efectuaba la maniobra delictiva. "Mi hija está avergonzada, no quiere volver al colegio. Es muy grave, no podemos permitir que esto siga pasando", advirtió Florencia, quien además manifestó que tanto ella como varios otros padres están preocupados por la seguridad de sus hijas.

Según explicó, temen que la situación pueda escalar hasta el punto de que no sólo la intimidad de las víctimas sea vulnerada, sino que además puedan llegar a ser agredidas en los espacios públicos. La causa quedó en manos de Alejandra Novoa, de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, quien solicitó las pericias correspondientes, así como también citó a la directora y a una auxiliar del colegio para que este viernes declaren. De acuerdo con los padres de las víctimas, las autoridades de la institución educativa se desligaron del tema y argumentaron que no pueden responsabilizarse por un hecho ocurrido en el ámbito "privado".

Lo cierto es que varios padres se congregaron en la puerta del colegio para pedir respuestas por parte de las autoridades, ya que el menor habría realizado varias de sus ediciones dentro de la escuela. Sumado a estas diligencias, la fiscal pidió que se haga una auditoría de su billetera virtual para constatar las transacciones que logró al vender las fotos. Aunque se estima que hay alrededor de 22 estudiantes afectadas, de entre 17 y 13 años, hasta el momento solo seis damnificadas realizaron una denuncia formal. Otra de las cuestiones que resaltan es que el acusado continúa asistiendo a clases, pero custodiado constantemente por un preceptor.

¿El motivo? Ya intentaron agredirlo en reiteradas oportunidades. "Ya le quisieron pegar varias veces, pero lo protegen porque no pueden echarlo", detalló la mamá de una de las víctimas y cerró: "Pedimos que al menos no se acerque más a las chicas, pero nadie nos garantiza que esto no vuelva a pasar. Hasta ahora, no hicieron nada al respecto".