En el marco de la investigación, personal policial llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Santiago Díaz al 700 aproximadamente, con resultado positivo.

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre de 70 años, quien manifestó que, tras retirar dinero de una entidad bancaria y descender de un colectivo urbano, fue abordado por dos personas en inmediaciones de calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios. Mediante un engaño conocido como «cuento del tío», los individuos lograron apoderarse de aproximadamente $40.000 en efectivo y posteriormente se dieron a la fuga en un automóvil.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos, se logró avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Durante el procedimiento, realizado en la noche del martes, se secuestraron prendas de vestir de interés para la causa, teléfono celular y un automóvil Renault, presuntamente vinculado al hecho investigado.

Asimismo, por disposición del Juzgado de Garantías interviniente, se ordenó la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de Comisaría Sexta, Comisaría Tercera, Guardia Especial, Policía Científica y División Investigaciones, bajo la supervisión del jefe de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.