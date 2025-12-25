En la mañana del 24, personal dependiente de la Comisaría Tercera tomó intervención ante la sustracción de un vehículo, ocurrido en jurisdicción de dicha dependencia.

Según lo manifestado por la damnificada, una mujer de 53 años, alrededor de las 10:00 horas constató que personas desconocidas le habían sustraído su automóvil marca Renault, modelo Clio, el cual se encontraba guardado en el interior de su garaje.

Inmediatamente, se dio aviso a las distintas dependencias y se desplegó un operativo cerrojo y de búsqueda, con recorridas preventivas y patrullajes en zonas estratégicas.

Como resultado de dicho operativo, aproximadamente a las 11:00 horas, el rodado fue localizado y recuperado en inmediaciones de Ruta Nacional N° 136 y un camino vecinal, hallándose en estado de abandono.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, ordenándose el formal secuestro del rodado, continuándose con la investigación para el esclarecimiento del hecho.