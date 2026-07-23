Un joven logró recuperar el celular que le habían robado durante los festejos de la Selección Argentina realizados días atrás en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. El aparato fue localizado después de que apareciera publicado para la venta en redes sociales.

El damnificado había denunciado la sustracción de un iPhone mientras participaba de la celebración desarrollada en el espacio público del centro de la capital entrerriana. Tras advertir que ya no tenía el dispositivo, comunicó lo sucedido ante las autoridades.

Tiempo después, el propietario encontró una publicación en la que ofrecían un teléfono con las mismas características. Ante la posibilidad de que se tratara de su equipo, volvió a dar aviso a la Policía para que pudiera verificarse la oferta.

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El encuentro con el vendedor

A partir de la información aportada por el joven, los investigadores realizaron distintas tareas para identificar a la persona que promocionaba el celular. Luego coordinaron un encuentro con el vendedor para avanzar con la recuperación del aparato.

Los efectivos acudieron al lugar acordado y procedieron al secuestro del iPhone ofrecido a través de la plataforma. El dispositivo fue revisado y posteriormente reconocido por el denunciante como el mismo que le habían sustraído durante los festejos.

Una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, el teléfono fue restituido a su propietario. De esta manera, el joven recuperó el equipo después de haberlo localizado mientras era promocionado para su comercialización.

La investigación judicial

La Fiscalía interviniente dispuso el inicio de una causa por el supuesto delito de receptación sospechosa. La investigación deberá determinar cómo llegó el celular hasta las manos del vendedor y en qué circunstancias fue publicado.

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También se ordenó la correcta identificación de la persona que ofrecía el iPhone. La información disponible no atribuye al vendedor la sustracción ocurrida en la Plaza 1° de Mayo, por lo que las actuaciones se concentran en establecer el origen y la posterior circulación del dispositivo.

El procedimiento permitió recuperar el bien denunciado y devolverlo a su dueño, mientras continúa la intervención judicial. Las medidas restantes estarán orientadas a reconstruir qué ocurrió con el teléfono desde el momento del robo hasta su aparición en redes sociales.

Fuente: El Once Digital