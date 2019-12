Le robaron el recado completo del caballo y llorando pidió que se lo devuelvan

Zaragoza se presentó llorando al programa radial «Noticias en Cristal» en Radio Cristal, pidiendo que se difunda lo que le sucedió: “Estaba en un local cuando noté que no veía el caballo, por eso fui a ver si se había soltado, pero no. Era que me lo habían llevado. Con un amigo comenzamos a buscarlo por todos lados, pero no aparecía, hasta que alguien nos avisó que el caballo estaba por la zona oeste de la ciudad. Pero el caballo estaba pelado, sin el recado, sin los estribos ni las guascas”.

“No entiendo como me van a robar a mí, un pobre gaucho humilde, trabajador. Yo nunca robé, nunca toqué nada ajeno”, contó al aire llorando y sin pudor. “Por favor, diganlo por radio, publícalo, necesito que me devuelvan mis cosas. Yo amo las pilchas gauchas, son las cosas del caballo de la estancia”, agregó con gran indignación.

El hombre visiblemente afligido contó que fue a la Policía a radicar la denuncia pero hasta el momento no hay novedades. Además del valor afectivo, los elementos sustraídos están valuados en más de 20 mil pesos. Se trata de un recado completo, con guascas de cuero y estribos, ensillado en el caballo colorado que alguien se llevó y dejó abandonado, pero sin el recado.