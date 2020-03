Le robaron el stereo en plena  siesta: "Cada vez hay más hechos de este tipo"

Muchas zonas que hasta hace poco tiempo se destacaban por su tranquilizad y seguridad, lamentablemente ya perdieron esas características. Este es el caso de la zona de Rioja al 1000, por ejemplo.

Durante la siesta de este sábado, Nicolás Febre sufrió el robo del estéreo (marca Boss) de su camioneta Saveiro, herramienta que utiliza para trabajar diariamente. Y si bien la pérdida material no es tan importante, este tipo de hechos hace añicos la tranquilidad de quien es víctima.

“Siempre bajo el stereo, pero hoy me olvidé, se me pasó. A pesar que no se ve para adentro de la camioneta, abrieron la ventanilla y lo arrancaron”, contó a ElDía el joven.

“Hace unos meses, a mi vecino le robaron el stereo, y a mi cuñado, el año pasado le rompieron el vidrio y le sacaron el equipo de mate. Todo en la misma cuadra”, relató. Y lamentó: “cada vez pasan más hechos de este tipo”.