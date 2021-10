"Yo llegaba al hotel donde trabaja un amigo, y en ese interín que yo entro y charlamos dos palabras y salimos porque tenía la bicicleta afuera, salimos, pero ya no estaba, fueron 50 segundos el robo, fue increíble la velocidad", relató el damnificado.

Luego, comentó que "preguntamos en locales vecinos pero nadie vio nada, entonces yo fui a hacer la denuncia a la Jefatura y mientras mi amigo me avisó que hay una cámara que había grabado todo. Ahí mandaron patrulleros y mi amigo les pasó la filmación", describió.

Pero eso no fue todo, sino que la propia víctima descubrió quién fue el ladrón. "El miércoles me entero de que la estaban vendiendo, me pasaron datos, fui haciendo mi propia investigación y me dicen quien era, porque lo veían todos los días con la misma campera, y después me llama otra persona y me dice que se la estaban vendiendo, y su descripción coincidía con el mismo que me había dicho el otro testigo", detalló Juan Pablo.

"El estaba ofreciendo la bicicleta en persona, no en las redes sociales. La estaba vendiendo en 2000 pesos", contó.

Con esa información, fue nuevamente a la Policía y le dio todos los datos, las fotos y el nombre de la persona. Pero los tiempos de la Justicia van mucho más lentos que los delincuentes. "Finalmente le allanan la casa pero ya era tarde, no encontraron la bicicleta", lamentó Juan Pablo.

Finalmente, manifestó que "empecé a averiguar para ver si quien la compró me la puede dar, pero seguro ya la desarmaron y están vendiendo las partes", postuló.