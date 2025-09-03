Una mujer de 28 años denunció en la Comisaria Primera, el robo de su moto marca Honda, modelo Wave, color blanca. El vehículo estaba estacionado en calle San Martín al 1982, y horas más tarde ya no se encontraba en el lugar, pese a tener colocado traba volante como medida de seguridad.

A raíz de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Investigaciones y análisis de cámaras, se estableció que un hombre sustrajo el vehículo utilizando una llave o elemento similar, modalidad poco frecuente en la ciudad. Con información aportada, se vinculó el hecho con dos jóvenes de entre 16 y 17 años, oriundos de la ciudad de Concepción del Uruguay, quienes ofrecían motocicletas de dudosa procedencia.

Profundizadas las diligencias, se individualizó a uno de los sospechosos, el cual fue identificado y pertenece al barrio Zapata, de dicha ciudad. Con intervención de personal de la D.D.I.E.I.C. de Concepción del Uruguay, se logró ubicar la motocicleta sustraída en zona de Defensa Sur, donde se hallaba abandonada entre la maleza.

El rodado fue formalmente secuestrado, constatándose que se encontraba en perfecto estado de conservación, quedando a disposición de la Justicia lo informado precedentemente.