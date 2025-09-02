La Coqueta denunció en sus redes sociales que dos hombres la agredieron a la salida de un boliche ubicado en Bariloche.

Durante la madrugada de este domingo, la influencer contó que también le robaron y compartió varias imágenes del hecho que vivió con sus amigas.

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, dijo en una de las historias que publicó.

La denuncia de La Coqueta en sus redes sociales. (Foto: Instagram/arianahagostina__)

“Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente”, expresó la influencer por el episodio que atravesó.

En una de las grabaciones que subió a su Instagram, indicó: “Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”.

Otras de las historias que La Coqueta compartió con sus más de 500 mil seguidores. (Foto: Instagram/arianahagostina__)

“Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos’“, denunció La Coqueta. Y lanzó con indignación: ”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos".

La Coqueta mostró que se sacó el ácido hialurónico

La semana pasada, la influencer de Monte Grande tomó la drástica decisión de quitarse el ácido hialurónico y volver a sus labios naturales. Además, aprovechó para realizarse una bichectomía, procedimiento que consiste en extraer las bolas de Bichat, que son dos pequeños cúmulos de grasa ubicados en las mejillas, entre el músculo masetero y el buccinador.

Generalmente, la bichectomía se utiliza para afinar el rostro y marcar más los pómulos y la mandíbula, a fin de obtener una cara más estilizada o contorneada.

La Coqueta volvió a sus labios naturales (Foto: captura Instagram/arianahagostina_)

“Que fea estoy”, comenzó escribiendo Ariana Agostina Soria en una postal en la que se la puede ver con una venda que daba vuelta desde su cabeza hasta la mandíbula.

Ante la preocupación de sus fanáticos tras ver esa imagen, aclaró: “Me saqué labios, gente. Estoy bien. Y me hice la bichectomía”. Horas después, publicó un video mostrando los resultados de la intervención y expresó junto a un emoji de un corazón roto: “Me saqué la venda para comer y veo mis labios naturales”.