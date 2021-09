Le sirvieron lomo crudo en un restaurante y publicó la foto con un chiste brillante

El consumo de carne cruda puede desencadenar el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el cual es una enfermedad grave que provoca un daño agudo a los riñones. Según detalla el Ministerio de Salud de la Nación en su web oficial, "está asociado a alteraciones en las células de la sangre: trombocitopenia (reducción de plaquetas) y anemia".

En este sentido, hay que prestar atención a la cocción de la carne. No deben quedar zonas rosadas en el interior y el jugo no debe ser claro. El color debe ser homogéneo, sobre todo en preparaciones que llevan carne picada. El usuario de Twitter @elnojau estuvo atento a estas señales de alerta para evitar comer el lomo crudo que le habían servido.

Embed No se si ponerle Mayonesa o Pervinox pic.twitter.com/Sf4tlIfX3n — Milei Enojado (@elnojau) September 26, 2021

"No sé si ponerle mayonesa o pervinox", fue el chiste que escribió y compartió junto a la foto del lomo crudo que causó furor en la red social del pajarito. La publicación generó más de 27 mil me gustas y 1800 retuits.

Como pasa en algunos casos, los usuarios de Twitter también aportaron experiencias similares o contenido relacionado a la carne cruda. Aunque los chistes tampoco faltaron.

"Hola chicos soy yo de nuevo, ahora es para pedirles ayuda rápida a ustedes. Saben que la quise pinchar, le salieron unas patas y se fue corriendo. Me dijeron que la vieron pastando por Chivilcoy, si alguien sabe algo me llama. Gracias", bromeó el @elnojau

"Le tirás pasto y come", "Cómo se te va a ocurrir ponerle mayonesa, pedazo de animal", "Yo lo que no entiendo es para qué lo cocinan. Cometelo como sale de la carnicería y ahorrate el carbón", "No sé si me animo a comer algo asÍ en Argentina conociendo la bromatologia", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el usuario de Twitter.