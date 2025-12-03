En horas de la mañana, personal policial intervino en un hecho de tentativa de hurto en flagrancia ocurrido en la intersección de calles Del Valle y Borques.

Un hombre de 70 años circulaba en bicicleta cuando fue interceptado por un masculino de 35 años, quien le sustrajo su teléfono celular. La rápida reacción del damnificado permitió recuperar el dispositivo de inmediato.

En ese momento, efectivos de Policía Científica, Comando Radioeléctrico y Minoridad realizaban tareas en las inmediaciones, observando la maniobra delictiva. De manera coordinada, emprendieron un seguimiento del sospechoso que culminó en Belisario Roldán casi Italia, donde se logró la aprehensión del individuo.

Durante la intervención se procedió además al secuestro de una bicicleta MTB marca Fire Bird, la cual habría sido sustraída el pasado 23 de noviembre. El Fiscal en turno, dispuso el secuestro del rodado, y traslado del aprehendido a Jefatura Departamental.