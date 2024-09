La legisladora provincial Amalia Granata pidió la nulidad de votación de este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe que culminó con la aprobación de la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, en medio de incidentes que obligaron a interrumpir el debate en varias ocasiones.

Dentro del recinto se vivió un tenso momento cuando personas que se encontraban en las gradas insultaron y arrojaron agua sobre los diputados provinciales luego de que definieran votar el proyecto de ley de manera irregular.

Al respecto, la diputada de Somos Vida apuntó contra el bloque oficialista: "No querían dejar ingresar a gente a las gradas. No querían que estén los trabajadores escuchando el discurso porque les daba vergüenza votar esta ley nefasta que les mandó el gobernador Pullaro".

Entonces explicó lo ocurrido: "Fue todo tan rápido. La presidenta de la Cámara pidió la votación a los gritos... Cuando hacen esta maniobra, que va en contra del reglamento de la Cámara, los que estaban arriba se enojaron y arrojaron agua", al tiempo que aclaró que "hasta ese momento estaban de manera pacífica".

"Callaron a un legislador, hicieron una moción de privilegio, levantaron rápido la mano, se puso la votación en pantalla, votaron y listo", describió.

Por otra parte, indicó que la sesión había comenzado con "una larga discusión" debido a que desde el bloque que responde al gobernador “primero querían hacer la votación” y luego que los legisladores presenten su argumentación, al revés de lo que indica el reglamento.

"La votación tiene que ser nula. Lo que hicieron desde el bloque del gobernador Pullaro es un papelón, es un atropello a la institución, al reglamento de la Cámara y a la Constitución. Es una locura", indicó en comunicación con C5N. "Nosotros íbamos a votar en forma negativa y figuramos (en el recuento) como que nos abstuvimos y nosotros jamás pedimos la palabra para abstenernos", añadió.

Por último, Granate apuntó contra Maximiliano Pullaro: "Hay que decirle al gobernador que no es un monarca, no es un rey, fue elegido en un sistema democrático... Porque tiene la mayoría dentro del Parlamento, no se puede llevar puesta la democracia".