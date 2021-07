Le tocó una papa frita "peronista" y estalló de furia en Twitter

Desde su cuenta oficial de Twitter, Javier, un vecino de Parque Castelli, contó que en los días pasados le estaba cocinando a sus hijos uno de sus platos preferidos, cuando notó algo raro en la forma de las clásicas papas fritas en bolsa que tradicionalmente vienen con dibujos de caritas felices.

"Soy separado, y justo tenía a mis hijos esta semana, así que fui a un hiper de la Ciudad para hacer la compra mensual. Entre todo lo que compré, traje a mi casa una bolsa grande de papas con formas. En principio, por lo que ví, eran caritas", comenzó relatando.

En tanto, tras disponerse a cocinar unas hamburguesas de pollo con papas con formas, confiesa que se quedó helado: "Veo la fuente, y la verdad, no podía salir de mi asombro cuando vi esa papa con la forma de la V de la victoria peronista", señaló con estupor.

El usuario indicó que tuvo que ver "dos y tres veces la bandeja para poder creerlo", ya que estaba convencido de que se trataba de la forma de los dos dedos en "V" que se acostumbra a ver en actos y símbolos peronistas, en las papas destinadas a cautivar las miradas de los más chicos.

papa frita peronista.JPG

"Al principio me sonreí, luego pensé que no estaba bien que indirectamente le introduzcan a los niños una simbología sea cual fuese. Me terminó pareciendo algo desagradable y de mal gusto, no por el sabor, claro", concluyó Javier.

La indignación de este internauta por las papas fritas de la bolsa repercutió rápidamente en Twitter con bromas de otros usuarios que consideraron que estaba una exagerando la situación. Otros más curiosos le preguntaron por el misterioso descenlace: ¿Las desechó o las dejó finalemente en el plato de sus hijos?

Cabe destacar que el gesto de la "V" con los dedos de la mano ha tenido varios significados a lo largo de la historia, como puede ser un símbolo de paz y amor en la década de los setentas en Estados Unidos, en pleno apogeo del hippismo y la revolución juvenil.

En tanto, en nuestro país la "V" comenzó a ser utilizada por los cuadros peronistas luego de que, el 17 de noviembre de 1972, el expresidente Juan Domingo Perón regresara del exilio e hiciera esa señal a sus militantes. Desde entonces, aquel gesto en nuestro país pasó a ser un signo más dentro del Partido Justicialista.