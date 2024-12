El Decano viene de dejar en el camino a Atlético Paraná con un inapelable 7 a 4 en el resultado global de los octavos de final y este domingo inicia los cuartos de la Región Litoral Sur versus Colón de San Justo, el rival que lo eliminó la edición pasada en instancias de semifinales.

El partido de ida se jugará esta tarde-noche, a partir de las 19.30, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina y contará con el arbitraje de Ezequiel Campos de la Liga de Totoras.

Juventud continúa su camino en busca del tan ansiado ascenso al Torneo Federal A, el mismo sueño que truncó Colón, cuando lo eliminó por penales en Gualeguaychú a principios de este año.

Uno de los de los tantos futbolistas que se mantienen en el plantel albiceleste y que afrontaron aquella serie, que inició con un 2-2 en San Justo, continuó con un 1-1 en La Vía y se definió con triunfo desde los 12 pasos (5-4) en favor de los santafesinos, es Leandro Larrea.

El Negro es uno de los productos genuinos del club y en la actualidad, con 27 años, es una de las figuras y referentes del equipo que conduce Matías Minich. El volante por la derecha se sumó al plantel con el torneo empezado, tras finalizar su vínculo con Olimpo de Bahía Blanca en el Federal A, y debutó en la tercera fecha en el empate 2 a 2 contra Parque Sur en Concepción del Uruguay.

Desde allí, hasta ahora, Juventud afrontó cuatro partidos y el volante fue titular en todos de ellos, con un gol frente a Atlético Paraná en el triunfo 5 a 2 en la ida de los octavos de final.

Además de la experiencia y versatilidad en el campo de juego, Larrea sabe lo que es consagrarse campeón del Torneo Regional Amateur, dado que en 2023 logró el ascenso con 9 de Julio de Rafaela y ahora sueña repetir la historia con su Juve.

En la previa al viaje a San Justo, el Negro diálogo con Ahora ElDía sobre la actualidad de Juventud, el próximo rival y los objetivos colectivos como personales.

“El equipo está con buenas sensaciones después de la clasificación que logramos en Paraná contra un rival (Atlético) que fue muy duro. Por suerte, pudimos sacar una linda ventaja de local, porque sabíamos que allá iba a ser bravo. El pase a cuartos, con el resultado que se dio (7 a 4 en el global) nos vino muy bien para alimentar la confianza del grupo y llegar afianzados al partido contra Colón en San Justo”, expresó Larrea en el inicio de la charla.

Juventud sorteó la primera fase como primero de su grupo, pero con altibajos, a tal punto que estuvo obligado a ganarle por una diferencia de dos goles (fue 3-0) a Recreativo San Jorge, para clasificarse directo a octavos de final.

En los dos partidos contra los paranaenses se vio una versión súper mejorada del equipo, en una instancia –a priori- más compleja en relación a la etapa 1. “Corregimos un montón de aspectos del juego que nos marcó Matías (Minich, el entrenador), pero todavía nos faltan muchas detalles por pulir. Aunque la unión que caracteriza a este grupo, hace que ganemos en confianza cada partido y eso se ve reflejado en el crecimiento del equipo en la cancha”, apuntó al respecto.

Sobre Colón, el rival que tendrá el Decano enfrente, Larrea analizó: “Vimos videos de ellos y la gran mayoría de sus jugadores son los mismos que enfrentamos el año pasado. Sabemos que cuentan con futbolistas de experiencia y que son duros. Pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a dejar todo desde el minuto cero y a buscar el triunfo en San Justo. No iremos a especular”.

El número 7 de Juventud es incansable y no tiene vacaciones desde principios de 2022, porque luego de terminar la temporada con Juventud (la que derivó en el descenso del Federal A) reforzó a 9 de Julio en el Regional Amateur.

Logró el ascenso con el equipo rafaelino y enseguida viajó a Corrientes para jugar en Boca Unidos, el Federal A 2023. En la segunda mitad de ese año regresó a 9 de Julio y una vez finalizado el Federal, volvió a Juventud para su primera temporada en el Regional Amateur.

Luego de la eliminación a manos de Colón de San Justo en enero de este año, el Negro se sumó como refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca, con quien finalizó su vínculo a fines de octubre y a las horas se sumó nuevamente al equipo albiceleste para afrontar el actual certamen.

“Gracias a Dios me siento bien y no tener descanso en una decisión mía. Se lo expresé a un dirigente que quería estar de nuevo en el club y si hubiese sido por mí, me venía antes, pero por el contrato que tenía con Olimpo, se retrasó mi llegada”, declaró.

“Ahora estoy de nuevo en el club que tanto quiero y estoy comprometido con este grupo de grandes jugadores y mejores personas, y ojalá podamos coronar el trabajo de la semana con un ascenso. Pero vamos paso por paso y hoy toca pensar en Colón de San Justo, que es nuestro próximo rival”, agregó.

Por último, Leandro Larrea, que debutó como profesional en 2016, cuando Juventud militaba en la B Nacional, le dejó un mensaje esperanzador al hincha decano: “Estamos agradecidos por el acompañamiento y les pido que continúen con el apoyo y la confianza tiene depositada en el equipo. De nuestra parte vamos a dejar todo en la cancha y cumplir con el objetivo que todos queremos, que es el ascenso”.

El Dato

Matías Minich podría repetir la misma formación titular que viene de igualar 2 a 2 con Atlético Paraná y lograr la clasificación a la instancia que comienza a desandar desde hoy. El probable once de arranque sería con Giovanni Benedetti en el arco; Nicolás Trejo, Paolo Impini, Julián Carnelos y Leandro Villar en el fondo; Larrea, Miguel Sotelo, Facundo Britos y Lucas Núñez en mitad de cancha; Franco Lonardi y Jorge Rossi como delanteros.