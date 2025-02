Leandro Paredes, mediocampista de la Roma y la Selección Argentina, generó más incertidumbre sobre su continuidad en el club italiano tras su reacción al ser reemplazado en la victoria por 2-0 ante Eintracht Frankfurt en la última fecha de la fase regular de la Europa League. Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Ranieri finalizó en la 15ª posición y aseguró su lugar en los playoffs del torneo continental.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Ranieri decidió sustituir a Paredes y envío al campo de juego a Bryan Cristante. La decisión no fue bien recibida por el ex PSG y Boca, quien manifestó su descontento con gestos de fastidio, arrojó sus guantes y pateó una botella al llegar al banco de suplentes.

En cuanto a su rendimiento, según datos de Sofascore, tuvo un 94% de efectividad en los pases con 88 toques en total, ganó dos de cuatro duelos disputados y perdió la posesión en ocho ocasiones.

Los rumores sobre su posible regreso a Boca en este mercado de pases se intensificaron en los últimos días, con Juan Román Riquelme como uno de los principales impulsores de la negociación. ¿Habrá sido esta su última presentación con la camiseta de la Roma?

¿HABRÁ SIDO SU ÚLTIMA VEZ EN EL OLÍMPICO? Leo Paredes dejó el campo ante Frankfurt a la espera de conocer su futuro.



Si bien Paredes manifestó su intención de volver, todavía no está claro si el contexto actual del club lo convence por completo. Las inconsistencias de la dirigencia, con negociaciones que se dilatan y promesas económicas aún no formalizadas, sumadas a un equipo que no ha dado muestras de estar a la altura de un jugador de su jerarquía, podrían enfriar su regreso.

Además, la incertidumbre sobre el proyecto futbolístico y la falta de un plantel consolidado para competir en lo más alto podrían pesar en su decisión final.