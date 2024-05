El conjunto rojinegro atraviesa un gran presente en la Liga Federal de Básquet y tras ganar su zona en la fase regular, con cinco victorias al hilo, inició el camino de la postemporada con un trabajoso triunfo en Rosario del Tala, por el marcador de 72-70, gracias a un doble agónico de Cristian Pérez.

Ahora, los dirigidos por Martín Pascal buscarán sentenciar la serie como local, condición en la que se mantienen invicto en la actual temporada.

En previa al encuentro de esta noche, el escolta Leandro Quarroz sostuvo que, “la clave va a estar en ser pacientes en ataque y agresivos en defensa” y agregó, “tenemos que ser consciente de nuestra juventud y sacar provecho de esos detalles”.

En cuánto a lo que dejó el primer punto de la serie en Tala, el estratega oriundo de San José analizó: “Fuimos pacientes y pudimos hacer nuestro juego. Al principio nos costó por la defensa que ellos nos plantearon, pero la paciencia que mantuvimos fue clave para poder llevarlo adelante, además que nunca perdimos la esencia y defendimos fuertes”.

Sobre Atlético Tala y el planteo que pueda presentar esta noche en el José María Bértora, rival obligado a ganar para seguir en carrera, Quarroz manifestó: “Sobre el juego de Atlético no lo sé. Ellos pueden cambiar su planteo como no. En su cancha nos plantearon un juego para nuestro lanzamientos de 3 puntos, no creo que en nuestra cancha nos planteen lo mismo o si, pero depende de nuestra efectividad".

Por último, el escolta de 27 años se refirió a la gran actualidad que atraviesa Central y al respecto expresó: “Este presente tiene como referente al equipo y el espíritu ganador que tiene y contagia. Para nosotros cada entrenamiento es un partido más, la competencia interna es clave y eso nos lleva a una mejora constante, y quieras o no, los resultados se dan”, sentenció.

Si Central sale victorioso esta noche, asegurará el pase a la siguiente instancia y esperará por un rival de la División Metropolitana. Mientras que en caso de un triunfo de Atlético, la serie se extenderá a un tercer y decisivo juego, mañana, a la misma hora y en el mismo lugar (el José María Bértora).

El Dato

En las otras llaves de la División Litoral, Parque Sur recibirá esta noche a Sportivo San Salvador (21hs) y Peñarol de Tala hará lo propio ante Centro Bancario de Gualeguay (21.30hs). Lo que esta noche harán las veces de visitante están arriba en las series por 1-0.