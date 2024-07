El diputado entrerriano, oriundo de Paraná, Beltrán Benedict, organizó una reunión con ex militares que fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y por tal motivo la justicia les rechazó cada solicitud de domiciliaria aunque superen los 70 años de edad. La inusual visita al penal de Ezeiza con represores detenidos por delitos de lesa humanidad se dio ante la negativa de la Justicia de otorgarles la prisión domiciliaria aún en los casos en los que el represor supere los 70 años.





Beltrán Benedict



Benedict es paranaense, ingeniero agrónomo, y fue director de la Sociedad Rural Argentina distrito Entre Ríos, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Según publicó la Politica On Line, “en un hecho sin precedentes en la democracia, cinco diputados de La Libertad Avanza fueron en comitiva hasta el penal de Ezeiza para reunirse con los represores de la última dictadura militar acusados de torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos”.



La información precisó que, ante la denegatoria de la morigeración de las condiciones de encierro tras las condenas, “en consecuencia, un grupo de diputados libertarios decidió visitarlos en Ezeiza el jueves 11 de julio pasado. En la cárcel, se reunieron con genocidas reconocidos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, entre otros”.



Comitiva



También precisa que “la reunión la organizó el diputado entrerriano Beltrán Benedit y lo acompañó Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, todos del bloque de La Libertad Avanza. Es la primera vez que desde que se iniciaron los Juicios por la Verdad que los represores tienen una visita institucional, nada más y nada menos que de cinco diputados nacionales”.



La información dio cuenta que “los legisladores y genocidas charlaron sobre distintas estrategias para conseguir la prisión domiciliaria. A los mencionados represores estuvieron Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el ‘Pájaro’ Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario ‘el Cura’ Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda”.



La reunión fue confirmada por fuentes del bloque libertario que admitieron el encuentro aunque no ahondaron en detalles. Tampoco difundieron la foto que se habrían sacado en el penal. La excusa que “puso Beltrán Benedit fue que iban a visitar a ex combatientes sin embargo, en el grupo hubo servicios civiles que integraron patotas, ex policías y el mismo Astiz que estuvo en Malvinas pero se rindió en Georgias el 26 de abril sin disparar un solo tiro”.



La información señaló que “se desconoce por qué los diputados no emitieron ningún comunicado. Supuestamente hubo malestar en el mismo bloque aunque ningún libertario hace nada sin permiso de Martín Menem que se desempeña como el verdadero presidente de bloque” y añadió que “de hecho, los diputados tienen prohibido presentar proyectos ni participar de actividades sin consultar previamente a Menem. Tampoco pueden presentar expedientes por afuera de la agenda que marcan las autoridades. Difícilmente el presidente de la Cámara de Diputados no estaba al tanto del encuentro con genocidas”.



Fuente: APFDigital