Legisladores nacionales del peronismo entrerriano presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal en la provincia de Entre Ríos, ante el impacto provocado por el fenómeno climático de El Niño. La iniciativa busca dotar al gobierno nacional de herramientas concretas para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico.

Según lo planteado por el legislador Michel, la propuesta establece medidas de asistencia financiera especial, que incluyen aportes y préstamos blandos. Asimismo, contempla planes de pago de impuestos nacionales y beneficios impositivos, tales como la prórroga en el vencimiento de tributos y la suspensión de juicios de ejecución fiscal.

Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de El Niño, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano.

El proyecto alcanza a todos los sectores productivos, con especial énfasis en el turismo y el comercio. Además, la normativa contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias que atraviesen situaciones similares.

En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones.

La iniciativa subraya la necesidad de una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas en la región.