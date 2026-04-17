Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron este jueves una audiencia con carácter prioritario con el canciller Pablo Quirno a fin de abordar la situación del biodiésel argentino y en particular de la provincia, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el próximo 1 de mayo.

En la nota presentada manifestaron: “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos. En este sentido, advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea —en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)— que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”.

Asimismo, señalaron que “estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”.

Los legisladores remarcaron que la temática “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”.