La noticia de la llegada de la primera tienda de juguetes LEGO en Argentina dejó contento hasta al presidente Javier Milei, quien utilizó su cuenta de Instagram para celebrar la apertura.

En la animación compartida, una figura de LEGO que representa al mandatario gira un cartel de “cerrado” a “abierto” sobre la puerta de una tienda de los famosos ladrillitos, acompañada por el mensaje: “LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”.

La marca danesa tendrá su local debut en el país en el tercer piso del Unicenter Shopping, el centro comercial más grande del país.

LEGO tiene sucursales en varios países de Latinoamérica como Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica. Argentina era de uno de los mercados pendientes.

Hasta el momento, los productos de LEGO se comercializaban en nuestro país a través de revendedores autorizados y tiendas departamentales. Por ello, el stock era escaso, sumado al elevado precio.

El desembarco de la LEGO Store se suma a la creciente presencia de marcas internacionales en el mercado argentino, en línea con la política de apertura económica impulsada por el Gobierno.

Por ejemplo, la próxima apertura del primer concesionario de Tesla en Unicenter, que exhibirá y permitirá la compra de modelos como el Model 3 y el Model Y.

Marcas como Decathlon, Kiabi, Mango, Skechers, Timberland, Boss, Armani, Calvin Klein y Victoria’s Secret, entre otras, ampliaron su oferta en el país en los últimos meses.

Fuente: Los Andes