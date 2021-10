En lo deportivo es una oportunidad excelente que encontré de trabajar con un equipo que está muy desarrollado en cuanto a lo que es la preparación y la forma de entrenamiento. Encontrarme con muchas chicas remando en canoas, cosa que en Argentina prácticamente no sucede porque somos muy pocas las que nos dedicamos a esta especialidad, es algo que me ayudó muchísimo para mi entrenamiento. Y también la posibilidad de compartir un equipo de trabajo, yo habitualmente entreno sola con mi entrenador y los otros chicos con los que comparto entrenamiento tienen su rutina, su plan de trabajo y también trabajan por su cuenta. Entonces esta experiencia me ha servido mucho para poder crecer desde lo deportivo y para mejorar mucho también el sentirme parte de un equipo de trabajo.

Martina Vela 2.jpg

La vida en Ecuador me ha sorprendido bastante. Es una sociedad un poco más cerrada, no tienen esa espontaneidad y buena onda que tenemos los argentinos al momento de socializar. Nosotros entramos, saludamos, somos charlatanes. Acá son mucho más precavidos, gente muy correcta pero no tan abierta a socializar como somos nosotros.

Me sorprendieron varias costumbres especialmente en lo que tiene que ver con la alimentación. Utilizan mucho diferentes tipos de bananas para muchas de sus comidas. Sinceramente es algo que me sorprendió y mucho no me gustó.

Martina Vela.jpg

En cuanto a los objetivo que tengo por delante, la última semana de noviembre en Cali se desarrollarán los Juegos Panamericanos Junior que se van a realizar por primera vez. Competiré en las pruebas de C1 en 200 y 500 metros y el ganador de cada prueba tendrá una plaza directa para los Panamericanos de Santiago de Chile en 2023. El objetivo es poder pelear por una medalla, estamos terminando de planificar cuando viajaremos a Colombia porque como es un lugar con altura, queremos llegar y aclimatarnos, así que imagino que estaremos viajando dos semanas antes. El segundo objetivo es el Sudamericano en diciembre que se disputará en Uruguay donde también competiré en C1 200 y 500 metros, con la chance de poder conformar alguna embarcación por equipos también.

Martina Vela 3.jpg

En Ecuador me quedan todavía dos semanas de entrenamiento y vuelvo a Gualeguaychú para seguir entrenando allá. Obviamente que extraño mucho, a mi familia, a mis amigos y a la gente del club, entrenar en el río Gualeguaychú es algo increíble, pero es un desafío que nos habíamos propuesto esto de entrenar en Ecuador y lo estamos cumpliendo muy bien.

*Integrante de la Selección Argentina de Canotaje