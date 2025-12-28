Acassuso escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente al conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol argentino después de 79 años, y uno de los grandes hacedores de este histórico ascenso fue su entrenador: el gualeguaychuense Ángel Darío Lema. Con la emoción todavía a flor de piel, el “Chavo” o “Copita”, como se lo conoce en su ciudad natal, realizó un análisis detallado del camino recorrido, las dificultades superadas y el significado personal y profesional de este logro.

El conjunto de San Isidro logró dar el salto de categoría, tras vencer en la final del Reducido de la Primera B Metropolitana a Deportivo Armenio por 2-1 en el global. Casualmente, el rival de la definición fue el club con el que inició la temporada Lema como entrenador. Tras dejar su cargo en el elenco tricolor en mayo, tuvo que esperar hasta septiembre para volver a tener la oportunidad de calzarse el buzo de DT: asumió en el “Quemero” en septiembre y en tres meses logró su tercer ascenso en la conducción técnica.

“Cuando me llamaron para dirigir Acassuso, lo primero que me dijeron fue que el objetivo era ascender. Eso querían los dirigentes y eso queríamos nosotros como cuerpo técnico”, recordó Lema, al remarcar que la meta estuvo clara desde el inicio del proyecto. “Venía de dos intentos donde se nos había negado y sentíamos que esta vez se daban todas las condiciones. Lo pensamos, lo soñamos y lo pudimos lograr”, agregó, al subrayar que hubo una comunión total entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

En el análisis deportivo, el entrenador –que en Gualeguaychú hizo inferiores en Sud América y Central Entrerriano, antes de sumarse a las divisiones menores de Banfield para impulsar su carrera como futbolista profesional- explicó que el equipo supo leer cada instancia del torneo y jugar con inteligencia las series decisivas. “Sabíamos que jugando de local teníamos que sacar ventaja y que después, de visitante, había que manejar los tiempos, ver qué partido se daba y ser inteligentes”, explicó. En ese recorrido, Lema marcó un punto de inflexión claro: la serie de semifinales frente a Real Pilar. “Ese partido fue la bisagra. Empatarlo sobre la hora y después ganar por penales nos dio esa cuota de suerte de campeón que todo equipo necesita. A partir de ahí afrontamos la final de otra manera, con otra confianza”, señaló.

La final tuvo, además, un condimento especial para el DT, ya que enfrente estuvo Deportivo Armenio, club con el que había iniciado el año. Desde lo emocional, Lema no dudó en calificar el ascenso como un verdadero desahogo. “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Estar sin trabajo, tomar la decisión de irme de Armenio por cuestiones extrafutbolísticas, pasar mucho tiempo sin dirigir… Todo eso se te cruza por la cabeza en un segundo”, confesó. Y agregó: “Cuando uno logra algo así, siente que todo ese esfuerzo valió la pena”.

En ese proceso, el entrenador puso un énfasis especial en el rol de sus seres queridos. “Ahí es donde aparece la familia, que es fundamental. Son los que bancan cuando uno está mal, cuando no hay trabajo, cuando uno se desespera. Detrás de cada entrenador hay una familia que sostiene todo”, remarcó. “Ellos están en las buenas y, sobre todo, en las malas, y sin esa banca sería imposible”, completó.

Lema también se refirió a su recorrido dentro del fútbol de ascenso, un fenómeno que conoce como pocos. “Esto es remarla desde abajo. Yo me formé dirigiendo inferiores, escuelita, como coordinador. Arranqué de muy chico y fui creciendo de a poco”, recordó. En números, su trayectoria empieza a ser contundente: “Llevo ocho años dirigiendo y ya conseguí tres ascensos. Eso habla de sacrificio, de constancia y de no bajar nunca los brazos”.

El DT no esquivó las dificultades que presenta el Ascenso, especialmente en el aspecto económico. “El fútbol en las categorías menores no es fácil. Son pocos los clubes donde se gana bien, no hay premios extra, y muchas veces se trabaja más por convicción que por otra cosa”, explicó. “Pero nosotros elegimos esto, le ponemos el pecho a la situación y seguimos adelante, siempre enfocados en el trabajo”.

Al momento de describir las claves del campeonato, Lema fue concreto y contundente. “Carácter, juego, ganas y convencimiento”, enumeró. “El plantel creyó en el trabajo que se hacía, creyó en la idea y creyó que se podía. Ese convencimiento fue fundamental y estos muchachos lograron algo histórico para el club”, destacó, al elogiar el compromiso y la mentalidad de sus dirigidos.

Consultado sobre el valor de este ascenso en comparación con los anteriores (Defensores de Zárate en 2018 y Midland en 2023, ambos de Primera C a Primera B Metropolitana), el entrenador reconoció que todos son inolvidables, pero que este tiene un significado especial. “Los tres ascensos que conseguí son importantes, pero subir a la segunda categoría era un desafío que venía buscando y soñando. Es un logro más grande, que ocupa un lugar muy importante en mi carrera”, afirmó. Y añadió: “Está al nivel de otros sueños que uno tiene, como en algún momento poder dirigir en Primera División”.

Justamente, sobre ese anhelo, Lema no ocultó su ambición. “Obvio que uno se ilusiona con dirigir en Primera. Muchos colegas me escribieron y eso es un estímulo enorme para seguir creciendo”, contó. Entre los mensajes recibidos mencionó a entrenadores como Sergio Rondina, Ricardo Caruso Lombardi, Sergio Gómez y Walter Otta, entre otros, que iniciaron su carrera en categorías del Ascenso y llegaron a la élite del fútbol argentino. “Eso reconforta porque habla no solo de lo profesional, sino también de lo humano. Siempre digo que en el fútbol lo más importante es ser buena persona”, sostuvo.

Finalmente, el DT se refirió a su futuro inmediato y a la continuidad en Acassuso. “Está todo bastante encaminado para seguir. Falta cerrar la parte económica, pero ya estamos pensando en lo que viene”, adelantó. Con la mirada puesta en el próximo desafío, Lema dejó en claro cuál será la premisa: “La Primera Nacional es muy dura, con equipos grandes y presupuestos más altos, pero la idea es armar un equipo competitivo, que esté a la altura de la categoría”.