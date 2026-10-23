La carrera de Lionel Messi sumó un nuevo hito histórico. El capitán argentino recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, convirtiéndose en el primer deportista sudamericano en ser distinguido con este galardón.

Acompañado por su esposa, el rosarino recibió la distinción de manos de la princesa Leonor de Borbón, bajo la atenta mirada del rey Felipe VI y la reina consorte Letizia. Durante el evento, el jurado destacó los motivos de la elección: “Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada acción solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud a los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y con respeto al juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi”.

La presencia de Messi revolucionó la ciudad de Oviedo. Previo a la gala, el futbolista participó de una charla destinada a jóvenes en el Palacio de Deportes, donde también recibió una insignia oficial de parte de la familia real. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraba el entrenador del seleccionado español, Luis De La Fuente.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega desde 1987. A lo largo de los años, ha reconocido a figuras como Juan Antonio Samaranch, Miguel Induráin, Roger Federer y Rafael Nadal. Si bien el fútbol ya había tenido representantes premiados como Iker Casillas y Xavi Hernández, el reconocimiento a Messi marca un precedente único para el deporte sudamericano.

Fuente: TyC Sports Online