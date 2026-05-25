Leonardo Morales gritó campeón con Belgrano de Córdoba este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, tras vender 3 a 2 a River. El defensor, oriundo de Villa Urquiza, fue uno de los protagonistas del partido, al convertir de cabeza y darle el empate parcial 1 a 1 en el primer tiempo.

Fue albañil y guardavidas, mientras jugó en Paraná, Belgrano y Patronato. Recién a los 22 ganó sus primeros pesos en el fútbol: 150 por partido (si llovía, no se jugaba y no había pago) en Paraná Campaña (campeón con Tabossi).

Luego dio un salto a Santamarina de Tandil, pasa pasar luego a Gimnasia Esgrima La Plata, donde lo dirigió Diego Armando Maradona. La luchó y se hizo referente del Lobo platense.

Hoy anotó un gol en la final y levantó la Copa en lo más alto del fútbol argentino con Belgrano de Córdoba. El entrerriano, como se hace, desde niño fue hincha de River Plate. Sin embargo, como profesional, dejó de lado su pasión: “Es de público conocimiento y quedó demostrado. Es más, grité el gol, porque todos me preguntaban. Yo me debo por esta camiseta. La pasión que uno tiene que chico la va perdiendo a medida que va creciendo. Se lo debo a los hinchas de Belgrano, así que a festejar“, expresó ante las cámaras tras consagrarse campeón con Belgrano.

De albañil a ser dirigido por Maradona y campeón

Leonardo Morales construyó una extensa carrera futbolística marcada por el esfuerzo, la perseverancia y el apego a sus raíces entrerrianas. Nacido el 11 de abril de 1991, el defensor de 35 años dio sus primeros pasos en el fútbol de Entre Ríos antes de consolidarse en el profesionalismo.

En la provincia vistió las camisetas de Tabossi, Belgrano de Paraná, Club Atlético Paraná y Patronato, clubes donde comenzó a construir un recorrido que luego lo llevaría a destacarse en el fútbol argentino.

En una entrevista concedida en 2023 al programa “El Pelotazo”, emitido por Elonce, Morales dejó una reflexión sobre el sacrificio necesario para alcanzar objetivos en el deporte profesional. “Tenés que soñar, tenés que luchar por lo tuyo. Obviamente tenés que dejar muchas cosas de lado, como la familia y tu ciudad”, expresó el futbolista conocido como “el Yacaré de Villa Urquiza”.

El legado de Maradona y un recuerdo imborrable

Durante aquella charla, Morales también recordó su vínculo con Diego Maradona y reveló la admiración que siente por el ídolo argentino. “Siempre nos trató muy bien y le encantaba venir a la cancha y a los entrenamientos, mientras su salud se lo permitía”, relató.

El defensor contó que conserva objetos muy especiales vinculados al astro mundial. “Tengo una cadenita que nos dio él en un partido y no me la saco nunca. La llevo para todos lados”, afirmó. Además, reveló que guarda camisetas firmadas por Maradona en un “museito personal” que armó con recuerdos de su carrera.

Lejos de las canchas, Morales también mostró su costado más familiar y tranquilo. Reconoció que disfruta de la pesca y de regresar a Villa Urquiza, lugar al que considera fundamental en su vida. “Me encanta la pesca y Villa Urquiza. Lo llevo a mi hijo también. Me gusta andar en el río”, señaló.

Su pasión por River y una noche inolvidable

Fanático de River Plate, Morales confesó que colecciona camisetas y recuerdos vinculados al club de Núñez. “Todo el mundo sabe que soy fanático de River. Me he cambiado 12 camisetas de River”, contó.

Entre sus tesoros personales mencionó camisetas de futbolistas como Julián Álvarez, Nacho Fernández y Milton Casco, además de banderines obtenidos durante distintas etapas de su carrera.

Sin embargo, el momento más emotivo para Morales llegó cuando pudo jugar por primera vez en el Monumental y, además, portar la cinta de capitán. Recordó que el entrenador Néstor Gorosito le comunicó inesperadamente que sería el capitán del equipo. “Yo no podía firmar la planilla de alegría, de emoción. Era mi primera vez que pisaba como jugador la cancha de River y siendo capitán por primera vez también”, rememoró. (elonce)