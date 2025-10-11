El Alazán de la caballeriza La Reina se adjudicó el Premio Escuela Tomás de Rocamora, superando por varios cuerpos a Sandor Clegane. El vencedor, entrenado por Edgardo Traba y conducido en excelente faena por el destacado jockey Gabriel Taborda, registró un tiempo de 22’’00 para cubrir las cuatro cuadras sobre pista de arena normal.

Con un importante marco de público se desarrolló la quinta jornada en la arena local, que volvió a reflejar el acompañamiento de la afición burrera entrerriana. La reunión dejó una excelente jornada, cumpliendo con las expectativas de los directivos de la institución. Entre los destacados de la fecha se encuentran el jockey Gabriel Taborda, quien cosechó un notable “triplete”, y sus colegas J. Acosta y M. Benedetti, que lograron un meritorio “doblete”.

Resultados de la 5ª Reunión – Viernes 10 de octubre de 2025 – Pista normal

1ª Carrera – Premio “San José de Gualeguaychú” – 500 m

1º Gauchita (J. Acosta, 57 kg, Entr. A. Franco, Stud “El Gaucho”) – 29’’22 – Ganó por varios cuerpos. Div. $2,50.

2º Amiga Traidora. 3º Mamá Vieja. Corrieron todos.

2ª Carrera – Premio “Día del Estudiante” – 1100 m

1º Sabino Victorioso (E. Villanueva, 57 kg, Entr. C. Arrativel, Stud “Amed y Juana”) – 1’10’’00 – Ganó por 1 cuerpo. Div. $2,50.

2º Security One. 3º Glory Robnor. No corrieron Tornado Rash ni Che John.

3ª Carrera – Premio “Le Cornette” – 425 m

1º Anda a Declarar (M. Rodríguez, Entr. C. Romero, Stud “Ciento Once”) – 23’’97 – Ganó por 1 cuerpo. Div. $2,50.

2º Morena. 3º Elegante. Corrieron todos.

4ª Carrera – Premio “Día de la Raza” – 500 m

1º Timoteo (J. Acosta, 57 kg, Entr. J. Camaño, Stud “The III”) – 29’’00 – Ganó por 2 cuerpos. Div. $2,50.

2º Mano Santa. 3º Chiclana. Corrieron todos.

5ª Carrera – Premio “Día de la Alimentación” – 500 m

1º Don Roberto (G. Taborda, 57 kg, Entr. L. Viyo, Stud “La Esperanza”) – 29’’00 – Ganó por ½ cabeza. Div. $12,50.

2º Rosa Oscura. 3º Merentiel. Corrieron todos.

6ª Carrera – Premio “Ciudad de los Poetas” – 500 m

1º Desquiciado (M. Benedetti, 57 kg, Entr. L. Firpo, Stud “Antelo”) – 25’’19 – Ganó por 3 cuerpos. Div. $15,40.

2º Don Tito. 3º Viejo Moncho. No corrió Mr. Gato.

7ª Carrera – Premio “Carrozas Estudiantiles” – 1100 m

1º Clobber (G. Taborda, 57 kg, Entr. C. M. Ruiz, Stud “Don Basilio”) – 1’08’’40 – Ganó por ½ cabeza. Div. $8,00.

2º The Irish Man. 3º Varushka Cat. Corrieron todos.

8ª Carrera – Premio “Primavera” – 320 m

1º Miguelito (F. A. Girardi, 57 kg, Entr. F. Girardi, Stud “El Viejo”) – 18’’62 – Ganó por 3 cuerpos. Div. $10,00.

2º Griterio. No corrió Bonita.

9ª Carrera – Premio “Día de la Madre” – 325 m

1º Pororó (L. Burgos, 57 kg, Entr. A. Gervasoni, Stud “El Veneno”) – 18’’69 – Ganó por 1 cuerpo. Div. $9,00.

2º Traidor. 3º Thelmita. Corrieron todos.

10ª Carrera – Premio “Patrono de Gualeguaychú” – 330 m

1º Tontita (D. Goncalvez, 57 kg, Entr. H. Rodríguez, Stud “Jotase”) – 18’’31 – Ganó por varios cuerpos. Div. $2,50.

2º Cantinera. Corrieron todos.

11ª Carrera – Premio “Día de la Salud Mental” – 1000 m

1º Life Jacket (M. Benedetti, 57 kg, Entr. G. Alteño, Stud “Don Tomás”) – 1’02’’00 – Ganó por varios cuerpos. Div. $3,50.

2º Sr. Hacche. 3º Soy Vida Gold. Corrieron todos.

12ª Carrera – Premio “Escuela Tomás de Rocamora” – 400 m

1º León (G. Taborda, 57 kg, Entr. Edgardo Traba, Stud “La Reina”, Prop. Hernán Aón) – 22’’00 – Ganó por varios cuerpos.

2º Sandor Clegane. Corrieron todos.

13ª Carrera – Premio “Escuela Nº 88 Los Fundadores” – 1300 m

1º Gastronómico (M. Benedetti, 57 kg, Entr. M. Medina, Stud “Brisa Morena”) – 1’22’’31 –

2º Desértico. 3º Besitos Divinos. 4º Julieta Sí. No corrió Sance Norte.

Por Edgardo Rivas.