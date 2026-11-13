A un mes exacto de su operación de pulmón, cuando se le extirpó un tumor maligno, León IV cumplió este viernes su gran deseo y sueño: volver a casa, donde celebró una misa, la primera en suelo peruano, ante cientos de miles de personas que lo aclamaron.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, apoyo y oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando”, dijo el Papa al principio de su sermón, desatando aplausos y gritos de júbilo.

Después de un vuelo de una hora y media de Latam -acondicionado para la ocasión con el escudo papal y la leyenda #LeonXIVvuelaACasa-, el Papa regresó a la diócesis donde fue obispo durante más de ocho años y que lleva en su corazón.

“¡El Papa es chiclayano! “¡El Papa es chiclayano!”, gritaba la gente, eufórica, en el recorrido que León hizo desde el aeropuerto hasta la explanada de las Pampas de Pimentel, un desierto en las afueras de esta ciudad, cerca del océano Pacífico. En el trayecto era palpable la pobreza. Y se entendía el porqué de la pasión por este país de León XIV, el primer papa misionero.

En el noroeste costero del Perú y a 651 kilómetros al norte de Lima, Chiclayo salió del anonimato internacional el 8 de mayo de 2025, cuando el entonces desconocido cardenal Robert Prevost salió al balcón de la Basílica de San Pedro para presentarse al mundo tras ser electo en un cónclave de menos de 24 horas.

Entonces, en ese primer saludo, el primer papa nacido en Estados Unidos sorprendió a todos al hablar en español para saludar a su “querida” diócesis de Chiclayo. Desde entonces, esta ciudad de 690.000 habitantes, la cuarta más poblada del Perú, se volvió una parada del turismo religioso ya que es la cuna adoptiva del “papa peruano”.

Como es sabido, el papa Francisco, que ya había conocido siendo arzobispo de Buenos Aires a ese joven prior de los agustinos llamado Robert Prevost, decidió en 2014 enviarlo como administrador apostólico de esta diócesis.

Sabía que él conocía bien a Perú porque de joven había sido misionero agustino durante diez años, en Chulucanas, cuando conoció el drama de la pobreza que marca al Perú. Ni bien recibió en 2015 la nacionalidad peruana, el papa Francisco lo nombró obispo. Desde este rol, se destacó por su humildad, cercanía a la gente y pragmatismo.

Todos aquí lo recuerdan como alguien que levantó comedores para ayudar a los venezolanos que migraban y que durante la pandemia de Covid-19 organizó colectas para levantar una planta de oxígeno.

Fue así que ese obispo “gringo”, pasó a ser “un hermano chiclayano”, destacó a LA NACION Fátima, cosmetóloga que estuvo junto a su familia entre el millón de personas muy sencillas que recibieron a “don Roberto” con banderas, globos, carteles escritos a mano que decían “bienvenido a casa”, en las calles de Chiclayo, ciudad humilde de casas bajas, muchas a medio hacer, que desbordaba de alegría.

“Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe”, dijo León XIV en su sermón.

También llamó a la marea humana presente -que desde la noche anterior acampó en este lugar donde el termómetro marcaba más de 30 grados-, a ser discípulos misioneros del siglo XXI.

¿Cómo? “A través del testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente”, dijo. Remarcó luego que “evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo”.

“La evangelización, en efecto, se centra en el testimonio de vida y la cercanía comunitaria. Sin el testimonio, no es posible el anuncio explícito de Jesucristo”, explicó.

“Como nos recordaba el papa Francisco, la evangelización se fundamenta en la fe y en ‘la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado’ y no en los persuasivos discursos de la mera sabiduría humana ni en el proselitismo “, evocó.

Destacó la caridad, la verdad y el amor al prójimo. ”Recordemos que, sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría. Por eso, la evangelización debe enfrentarse hoy a las condiciones y dinámicas cambiantes en la transmisión de la fe”, advirtió.

Se refirió luego a los desafíos como la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo, que dictan decisiones cotidianas y subrayó que “la misión no se improvisa”.

“Queridos hermanos y hermanas: el mundo nos espera y la misión está en sus inicios. Por eso los invito ―ya desde esta primera celebración de nuestro reencuentro ante el altar del Señor― aquí en Chiclayo y en todo el Perú, a que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza, que es Jesucristo, y ‘desbordemos’ de Evangelio nuestras aldeas, pueblos y ciudades para proclamar a todos la ‘gloria del Señor’. Que la intercesión de Nuestra Señora de la Evangelización nos ayude en la tarea de anunciar la Buena nueva a toda la creación”, concluyó, generando más aplausos.

Entre el medio millón de fieles presentes estaba la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que causó polémica días atrás porque anunció un viaje a China y Japón que le impedirá despedir al Papa el lunes próximo, cuando emprenderá el regreso a Roma. Algo que fue considerado un desaire diplomático de la mandataria.

Fuente: La Nación