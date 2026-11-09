Después de la misa multitudinaria que reunió a más de 2 millones de personas frente al Monumento de los Españoles, el papa León XIV cambió el escenario y llevó su mensaje al mundo del trabajo local. En la Universidad Católica Argentina (UCA), ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales, pidió que la economía no pierda de vista a quienes viven de su esfuerzo cotidiano.

La sala Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina, donde habló el papa León XIV, estuvo colmada desde más de una hora antes de su llegada. Entre los asistentes predominó un clima de armonía y unidad, similar al de una celebración religiosa. Uno de los momentos de mayor entusiasmo ocurrió cuando el auditorio cantó a viva voz un clásico del folclore argentino: Zamba para olvidarte.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de darle la bienvenida al Pontífice en el encuentro de la UCA con un breve saludo: “Siéntase en casa”. A continuación, tomó la palabra monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien describió a los presentes en el encuentro: “Nos encontramos reunidos, referentes del mundo del trabajo, integrantes de movimientos sociales y el ambiente académico”.

“El álto indice de precariedad y desempleo a nivel local nos preocupa, pero la esperanza no decae”, enfatizó. “Gracias por su cercanía con el mundo del trabajo”, agregó al cerrar su breve intervención.

Luego, antes de la intervención del Pontífice, los presentes escucharon cinco testimonios vinculados con el mundo del trabajo en el país. El relato de Verónica San Martín, presidenta y vocera de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, emocionó al Papa, que se levantó de su asiento, caminó hacia ella y la abrazó. Fue uno de los momentos más emotivos de la tarde.

El encuentro tuvo un tono centrado en las tensiones que atraviesan al área laboral: la precarización, el desempleo, la irrupción de la inteligencia artificial y la distancia entre las ganancias empresariales y las necesidades de los trabajadores. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el Pontífice.

En su discurso, León XIV reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y crean puestos laborales, aunque reclamó que las empresas incorporen responsabilidades sociales y ambientales. También defendió el papel de los sindicatos, destacó a los trabajadores de la economía popular y pidió políticas públicas para evitar que los cambios tecnológicos dejen a más personas fuera del mercado laboral.

Las principales definiciones de León XIV

La persona como centro de la economía: el Papa planteó que la dignidad humana debe prevalecer en toda decisión económica. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó. También vinculó el desempleo con la exclusión social: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.

Reconocimiento y exigencias a los empresarios: León XIV destacó que quienes invierten y generan puestos laborales enfrentan riesgos concretos. “Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que la vocación empresarial debe responder a la función social de la propiedad y del capital.

Límite a la lógica de la ganancia: el Pontífice cuestionó los modelos que miden el éxito de una compañía solo por su rentabilidad. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, advirtió.

Inversión ética y sustentabilidad: el Papa pidió que las decisiones empresariales contemplen el cuidado ambiental y las condiciones de trabajo. “Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral”, expresó, antes de señalar que el éxito financiero debe medirse “en clave de bien común”.

El trabajo como desarrollo humano: para León XIV, el empleo excede la necesidad de obtener ingresos. “En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social”, indicó, al definirlo como una vía para el crecimiento personal, la construcción de vínculos y la participación en la vida colectiva.

Alerta por explotación y daño ambiental: el Pontífice cuestionó la concentración económica y el uso irresponsable de recursos. “Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, afirmó. También alertó que no existe progreso real cuando se degradan ecosistemas o se trasladan costos hacia las comunidades más vulnerables.

El papel de los sindicatos: León XIV definió a las organizaciones gremiales como instrumentos de solidaridad y cohesión entre trabajadores y empresas. Les pidió ampliar su representación hacia quienes se encuentran fuera de los circuitos formales: “El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”.

Reconocimiento a la economía popular: en ese aspecto, Su Santidad destacó el aporte de cartoneros, campesinos, artesanos y trabajadores informales como parte activa de la vida económica. “Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, afirmó. También retomó las tres “T” promovidas por Francisco: tierra, techo y trabajo.

El Estado y las comunidades: El discurso defendió el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado debe respaldar las iniciativas de familias, comunidades y organizaciones sociales, sin reemplazarlas. A la vez, sostuvo que los poderes públicos deben intervenir cuando esos sectores no puedan resolver por sí mismos problemas que afectan al bien común.

Inteligencia artificial y empleo: León XIV alertó sobre el impacto de la automatización y de la inteligencia artificial en el mercado laboral. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó.

Prioridad para las políticas públicas: El Pontífice reclamó que el acceso al empleo se mantenga como una meta central de las decisiones gubernamentales y económicas. “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”, planteó.

El valor de todas las tareas: En el cierre, León XIV reivindicó también el trabajo doméstico, comunitario y cotidiano. “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios: la grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”, concluyó.

Las menciones del Papa a Francisco

León XIV incluyó varias referencias al legado de Francisco durante su discurso ante representantes del mundo laboral. Retomó su planteo sobre la ecología integral para advertir que no existe un progreso genuino cuando el crecimiento económico deteriora los ecosistemas, traslada costos a las comunidades vulnerables o compromete las condiciones de vida de las próximas generaciones.

También citó a Francisco al definir el trabajo como una dimensión central de la vida social, más allá de la obtención de ingresos. Según recordó, el empleo permite el desarrollo personal, la construcción de vínculos, la expresión de las capacidades individuales y la participación en la mejora de la sociedad.

Al referirse a los trabajadores informales y a la economía popular, el Papa recuperó las tres “T” impulsadas por su antecesor: tierra, techo y trabajo. Destacó el aporte de cartoneros, campesinos y artesanos, a quienes definió como sectores que se organizan para crear soluciones comunitarias sin esperar de forma pasiva la asistencia estatal.

León XIV también evocó las advertencias de Francisco sobre la lógica de acumulación. Señaló que la actividad empresarial debe orientarse por la función social de la propiedad y del capital, y alertó que una compañía se deshumaniza cuando el beneficio económico se convierte en su único parámetro de éxito.

En el tramo dedicado a la inteligencia artificial, el Pontífice retomó la idea de que la técnica debe estar subordinada a la ética. Afirmó que los avances tecnológicos y la automatización no pueden reemplazar el discernimiento humano ni afectar la dignidad de los trabajadores.

León XIV ubicó la dignidad humana como el eje de su mensaje ante representantes del mundo del trabajo. Sostuvo que toda decisión económica debe reconocer que las personas son “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”. Bajo esa premisa, afirmó que la economía debe servir a la persona y no al revés.

El Pontífice planteó que el trabajo excede la obtención de un ingreso. Lo definió como una dimensión de la vida social que permite el desarrollo individual, la construcción de vínculos y la participación en la comunidad. Por eso, advirtió que el desempleo implica una forma de exclusión que afecta la dignidad de quienes no logran insertarse en el mercado laboral.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, afirmó. También reclamó que las políticas públicas y los procesos económicos sostengan el acceso al empleo como una prioridad, ante las transformaciones tecnológicas y la expansión de la automatización.

En el cierre, León XIV reivindicó el valor de todas las tareas, incluso aquellas que suelen quedar fuera de los circuitos formales o reciben menor reconocimiento social. Mencionó el trabajo doméstico, comunitario, rural e informal, y sostuvo que “no hay trabajo pequeño a los ojos de Dios”.

Fuente: Infobae