El Papa mantuvo una audiencia privada con el arzobispo de San Juan de Cuyo, quien le presentó los avances del Tercer Sínodo Arquidiocesano. Durante el encuentro, dialogaron sobre la realidad de la Iglesia argentina y las vocaciones sacerdotales. Al despedirse, el Pontífice dejó abierta la expectativa de una visita al país: “Nos vemos en la Argentina”.

El papa León XIV recibió en audiencia privada a monseñor Jorge Eduardo Lozano, ex obispo de Gualeguaychú y actual arzobispo de San Juan de Cuyo, quien le presentó los avances del Tercer Sínodo Arquidiocesano y le entregó dos ejemplares de su Documento Final.

Durante el encuentro, el Pontífice valoró el trabajo realizado y alentó a la comunidad eclesial a continuar profundizando el camino de escucha, espiritualidad y misión. La reunión también permitió compartir aspectos de la realidad pastoral de la arquidiócesis sanjuanina y abordar los desafíos que enfrenta la Iglesia en la Argentina.

Según relató Lozano, León XIV manifestó especial interés por la situación del seminario, el surgimiento de nuevas vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los jóvenes. Además, recibió información sobre la Universidad Católica de Cuyo, institución con más de 70 años de trayectoria.

La audiencia constituyó una oportunidad para acercar al Santo Padre el trabajo pastoral que desarrolla la Iglesia en San Juan y fortalecer los vínculos con la Santa Sede.

Un regalo de las Carmelitas de San Juan

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la entrega de un chal tejido por las hermanas Carmelitas de San Juan. El Papa observó la prenda y recorrió con sus manos la trama del tejido, un gesto que llamó la atención del arzobispo.

Durante la audiencia, Lozano también expresó su agradecimiento por la encíclica Magnifica Humanitas y transmitió la expectativa de la comunidad católica ante las enseñanzas y orientaciones del actual pontificado.

El arzobispo, además, aseguró al Papa las oraciones del pueblo argentino, especialmente ante la intervención quirúrgica que deberá afrontar. Según contó, lo encontró sereno frente a esa situación.

En ese marco, le pidió una bendición especial para la Arquidiócesis de San Juan, con particular atención a las personas enfermas, y convocó a continuar rezando por el Santo Padre y por su salud.

La expectativa de una visita a la Argentina

La despedida dejó una frase que despertó expectativas sobre el viaje del Pontífice al país. Al saludarlo, Lozano le expresó un “hasta pronto” y León XIV respondió: “Nos vemos en la Argentina”.

Las palabras del Papa alimentaron la expectativa de una posible visita, a pesar de la intervención médica.