El papa León XIV llamó a los argentinos a reconciliarse y construir un futuro común durante su última misa en el país, celebrada este miércoles frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. “Argentina, levántate y camina”, expresó en el cierre de una homilía centrada en la esperanza, la solidaridad y el cuidado de los más vulnerables.

La celebración comenzó alrededor de las 10 y reunió a más de dos millones de fieles, según estimaciones de las autoridades locales citadas por el Vaticano. La multitud ocupó la plaza y las calles aledañas al principal santuario mariano del país. Muchos peregrinos habían llegado el martes y pasaron la noche en las inmediaciones.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo el Pontífice. Propuso cuatro pasos para renovar la vida personal y comunitaria: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión.

Al mencionar las dificultades de las familias, se refirió a las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. Frente a esas situaciones, pidió reconocer los errores, pedir perdón y fortalecer los vínculos sin perder la esperanza.

También convocó a compartir con quienes atraviesan mayores necesidades. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”, expresó. Destacó la solidaridad cotidiana con ejemplos como el padre que madruga para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a un hijo enfermo y el amigo que comparte su tiempo.

León XIV dedicó un pasaje al recuerdo de Francisco y su devoción por la Virgen de Luján. “Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”, manifestó.

Hacia el final retomó la enseñanza de San Agustín, “Ama y haz lo que quieras”, para señalar que las acciones y las palabras deben estar guiadas por el amor. En su oración pidió a la Virgen que acompañe su pontificado y al pueblo argentino, y alentó a construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”.

El Papa llegó en papamóvil y saludó a los fieles antes de ingresar al sector de la celebración. Fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Asistieron dirigentes políticos, representantes de organizaciones sociales y autoridades eclesiásticas, en una convocatoria que incluyó unos 7.500 invitados especiales.

La previa contó con la participación de Luciano Pereyra, quien interpretó, entre otras canciones, “Sólo le pido a Dios”, que había cantado ante Juan Pablo II en el Jubileo de 2000. El operativo de seguridad reunió cerca de 12.000 policías bonaerenses y se instalaron pantallas para seguir la misa desde distintos puntos de la ciudad.

La celebración cerró la agenda religiosa de León XIV en la Argentina, después de su visita a la cárcel de Devoto. Luego tenía previsto trasladarse a Ezeiza para la despedida oficial y partir rumbo a Lima, Perú, siguiente etapa de su gira sudamericana.