El papa León XIV recibió el impacto de un rosario lanzado por un fiel mientras recorría en papamóvil las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, minutos antes de oficiar su última misa en Perú. El pontífice se llevó la mano al rostro con un gesto de dolor, aunque el vehículo continuó su marcha sin detenerse.

El episodio quedó registrado por las cámaras de televisión que seguían el trayecto papal. Según una fotografía difundida por la agencia AFP, el objeto que impactó contra el rostro del Papa habría sido un rosario, de los que suelen arrojar los fieles hacia el papamóvil junto con peluches, camisetas deportivas y otros recuerdos. El propio León XIV suele sorprender a la multitud con sus reflejos para atrapar estos objetos al vuelo, pero en esta ocasión el lanzamiento lo tomó desprevenido.

Hasta el momento no se informó oficialmente si el pontífice, de 71 años, sufrió alguna lesión a raíz del impacto. Metros más adelante, en el mismo trayecto, Robert Prevost cargó en brazos a un bebé que le acercaron los asistentes, antes de dirigirse al altar donde presidiría la ceremonia religiosa. Las actividades litúrgicas se desarrollaron según lo previsto, sin alteraciones en la agenda.

La misa final convocó a 1,5 millones de fieles, según cifras difundidas por el Vaticano, bajo un intenso calor en la capital peruana. En la homilía, el Papa agradeció al pueblo peruano: “Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”. También afirmó: “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”.

El Pontífice con sotana blanca y una mano junto a la cabeza en un vehículo descubierto frente a una multitud que sostiene teléfonos móviles

El papa León XIV se lleva la mano a la cabeza tras recibir el impacto de un rosario lanzado desde la multitud durante su recorrido en el papamóvil en Lima. (SIlvia Izquierdo - AP)

Último día del papa Léón XIV en Perú

Horas antes del incidente, León XIV había visitado un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, donde denunció los maltratos que suele sufrir este grupo vulnerable. “No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió el pontífice durante la visita.

La jornada marcó el cierre de un viaje apostólico de 12 días por Sudamérica, que incluyó paradas previas en Uruguay y Argentina. La gira representó el regreso de León XIV a la región donde vivió casi dos décadas y donde se nacionalizó, y se desarrolló apenas tres semanas después de que el Papa fuera operado en Roma de un cáncer de pulmón.