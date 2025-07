Leonardo Portela, presidente del Supremo Tribunal de Justicia se refirió a la impugnación de Mauricio Davico y la posibilidad de que su candidatura haya sido legal.

“La Justicia nunca le dio la razón a Mauricio Davico. Su situación la resolvió el Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial. Cuando lo impugnan, quien resuelve es un Tribunal Electoral, es un tribunal administrativo, que no tiene función jurisdiccional, que es la función atribuida constitucionalmente al poder judicial. Hoy está para resolver en el Poder Judicial, que es quien tiene la última palabra en ese tipo de discusiones. Ahora lo que tiene que resolver el Poder Judicial es si esa decisión del Tribunal Electoral se sostiene o no en el tiempo”, explicó Portela.

El presidente de STJ reconoció que nunca se había dado esta situación en la provincia: “Es la primera vez que ocurre que una candidatura que estaba cuestionada, gane”.