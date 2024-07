Los casos de violencia de género se recrudecieron en los últimos tiempos por la atmosfera social, económica y psicológica de la actual coyuntura, a pesar de ser un problema histórico y sistemático. En este contexto, a diario cada juez de familia recibe alrededor de 60 denuncias por día. En total, existen 50 jueces que se dedican a esta problemática, lo cual se traduce en aproximadamente 300 casos de violencia denunciados cotidianamente en Entre Ríos

Esto fue lo que informó el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Leonardo Portela, quien se refirió a la importancia que tiene que las mujeres víctimas de violencia realicen la denuncia: “Las medidas que toman los jueces están dentro de las 72 horas, las mujeres que tienen dudas antes de hacer las denuncias, les aseguro que van a tener respuestas del sistema judicial. El Fuero de Familia trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y atienden los casos de violencia, la cual está generalizada y se ha agudizado en estos últimos tiempos porque hay un clima de violencia en todo el país, a raíz de crisis y un montón de otros factores”.

Cuando una mujer decide denunciar, “el juez le da una audiencia, toma la denuncia, ordena las medidas con el equipo técnico compuesto por tres profesionales –psicólogo, psiquiatra y asistente social– que entrevistan a la víctima y al victimario. A partir de ahí hacen un informe que el juez o la jueza tiene en cuenta para tomar medidas. Ese procedimiento tarda alrededor de 48 horas o se puede extender hasta las 72 horas para dictar medidas, si es que no se toman en el momento. Mediante ese mecanismo el juez o la jueza tienen que comprobar que sea una denuncia real, pero cuando no hay duda, como cuando la mujer exhibe signos de violencia en su cuerpo, las medidas se toman en el momento y no se esperan las 72 horas ni el dictamen del equipo técnico”.

“Lo que quiero decirle a las mujeres que tienen dudas de qué respuesta van a recibir del sistema judicial es que se animen a denunciar. El poder del Estado no funciona de manera preventiva. El Poder Judicial siempre va detrás de los hechos, cuando hay un hecho de violencia, el Poder Judicial toma medidas, pero nosotros no podemos tomar medidas de política pública ni dictar leyes, para eso están los otros poderes del Estado”, detalló Portela sobre la manera en que se maneja la Justicia.

Por otra parte, el presidente del Superior Tribunal resaltó el trabajo coordinado con el dispositivo “Alas Desatadas” y destacó que “es una iniciativa muy buena que en otros municipios no existe, y que es necesaria para cuando hay una situación de violencia y no podes llevar a la mujer a su casa porque está el hombre. De esta manera, momentáneamente podes darle un espacio de abrigo junto a sus hijos. Es bueno que el Municipio sostenga e invierta en estos espacios porque hay mujeres que pueden estar en una situación desesperada, y en la Provincia se ve permanentemente. En la mayoría de las localidades no existe un lugar como este”.

Portela puso énfasis en la necesidad de que las víctimas se acerquen a la Justicia porque “no hacer la denuncia, seguro termina mal”, y remarcó que “los casos de violencia son la prioridad número uno que tiene la Provincia”.

De hecho, indicó que “el mayor presupuesto del Poder Judicial se va en lo que es el Fuero de Familia, y creemos que está bien que así sea. El tema puntual de la violencia de género me tiene sensibilizado porque termina con mujeres muertas, no hay que desincentivar las denuncias que tiene que estar y tiene que ser un antecedente”.

Juicios por Jurado: beneficios y futuras reformas

En toda la región se llevan a cabo alrededor de 70 juicios por jurado por año, cada uno tiene un costo de 7 millones de pesos, lo que equivale a casi 500 millones de pesos.

“Entre Ríos es una de las pocas provincias que lo tiene y que funciona bien. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires no han hecho ni un juicio por jurados, aunque tienen todo el sistema instalado debido a que arreglan los fiscales con los victimarios”, explicó Portela.

“Sin embargo, la provincia de Entre Ríos le pone mucha plata a estos juicios. Estamos viendo que hay una cláusula que hace que una gran cantidad de hechos se decidan por esta modalidad y eso hace que estemos planteando instancias para fines de 2025. Estamos viendo de hacer una reforma a la Ley, le estamos pidiendo a los legisladores esta modificación que, aparentemente se va a hacer, para que no sean tantos los juicios que van a juicio por jurados”, concluyó.