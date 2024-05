A partir del 1 de febrero, Leonardo Portela, juez gualeguaychuense, es la máxima autoridad del Poder Judicial de Entre Ríos y desde entonces dejó en claro que no llegó a ese lugar para ocupar una silla detrás de un escritorio. “Quiero darle una vuelta de tuerca al Poder Judicial, acercarlo a la gente y que recupere la confianza”, aseguró al consultarle por su objetivo como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Portela indicó que el contexto social “está marcado por una grave crisis de confianza en las instituciones, y el Poder Judicial no es ajeno a este desprestigio; no podemos ni debemos ignorarlo. Es por eso que me parece sumamente importante que la gente conozca lo que hace el Poder Judicial y que dimensionen lo presente que está en su vida. Históricamente ha estado sometido a silencio sin salir hablar o de mostrar públicamente lo que hace, ya sea por motivos históricos, culturales, políticos… Por lo general, la Justicia resuelve casos concretos y mi intención es incorporarla a la vida de las instituciones y de la sociedad como un poder del estado que no es ajeno a los vaivenes de la realidad y de las crisis. Queremos que la gente sepa qué es el Poder Judicial y cómo funciona, dónde y cómo puede defender sus derechos, para eso también estamos promocionando varios programas en la primaria y en la secundaria, los chicos a los 17 años pueden votar y no pueden firmar un contrato… Hay que hacer docencia, hay que enseñarles todas esas responsabilidades; va a ser muy interesante, hay muchos aspectos para abordar. Mi objeto es trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”, detalló.

Además, se propuso “no perder el impulso respecto de algunas cuestiones que estamos llevando adelante como es la igualdad de género, la defensa de los más vulnerables y de la salud mental… hay muchos procesos dando vueltas sobre eso que no se conocen porque uno resguarda la intimidad de las personas, pero en eso el Poder Judicial interviene mucho. También la Justicia resguarda el derecho de la propiedad, es la última valla de defensa de este derecho y todo el mundo acude a él cuando tiene un problema de este tipo; entonces son todas situaciones que tenemos que seguir cuidando y no acostumbrarnos a que nada funciona. Tenemos que ser conscientes de que somos servidoras y servidores públicos con una tarea esencial para la vigencia del Estado de derecho, y que nuestra prioridad debe ser el interés de la ciudadanía. Este principio rector de todo sistema democrático es lo que nos obliga a mantener un vínculo fluido y respetuoso con todos los actores institucionales”, resumió el juez.

Respecto a la participación de la Justicia en la presentación del proyecto de reforma política y electoral para la provincia por parte del gobernador Rogelio Frigerio, Portela dijo que “fueron en calidad de órgano de aplicación de la ley ya que tenemos que resolver todas las cuestiones que se van presentando, no solamente organizar la elección, sino también correr con la logística y resolver los cuestionamientos que hacen los partidos. Nos convocaron para que demos nuestra visión y nos pareció muy bien la iniciativa, una buenísima idea”. Asimismo, reveló que junto a otras provincias pretenden un sistema más federal y algunas reformas importante a nivel nacional: “Queremos llevar también a la Nación un mensaje desde las provincias: necesitamos que el federalismo se respete”. Sobre la igualdad de género añadió que “en el Poder Judicial existe el cupo de género y debe cumplirse: las mujeres tienen que ocupar lugares importantes en la toma de decisiones”, argumentó.