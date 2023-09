Posadas, en diálogo con Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio), sostuvo enfáticamente que “la Justicia cumplió con su rol y aplicó lo que la Constitución de la Provincia indica. Venimos diciendo que Davico no podía ser candidato en Gualeguaychú porque la Ley no se lo permite. Pedimos en su momento que la Justicia se expidiera antes de las PASO para que no ocurra lo que va a pasar ahora, que el electorado que votó a Davico quede dolido”.

Acerca del fallo de primera instancia, el dirigente resaltó: “El fallo en síntesis dice que Davico y compañía hicieron una estafa electoral. La ley es clara, siempre lo dije y está a las claras que pasó lo que nosotros decíamos. Se equivoca Frigerio al decir que la justicia está politizada, yo no fui el que se reunió con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, fue Frigerio el que se sentó con ella”, añadiendo que “me sorprende también que los otros precandidatos de la interna de Juntos por Entre Ríos se alineen con Davico, sabiendo que lo que hacían estaba por fuera de la ley”.

Relacionado a las acusaciones que recibió Posadas sobre su participación en el gobierno municipal, reconoció que “es de público conocimiento que tengo un contrato con el Municipio y estoy trabajando sobre diferentes proyectos haciendo de nexo con el privado. Lo mío es legal, lo que quisieron hacer ellos, es ilegal. A mi me banca mi moral, la Constitución y la Ley de Municipios, no tengo nada ilegal. Lo que quisieron hacer el grupo de gente que acompaña a Davico es algo que no está amparado por la Constitución Provincial y ahora la Justicia así lo determinó”.

Sobre la alineación de Pedro Galiberti, referente político del espacio de Posadas, que ratificó su apoyo a Frigerio, el dirigente local señaló que “entiendo la postura de Pedro, pero le dije claramente que en esta oportunidad yo no lo acompañaré, al menos no en Gualeguaychú ni en la provincia. No voy a avalar con mi voto a personas como Frigerio que quisieron colocar a un candidato que no podía serlo”.

Finalmente, deslizó con humor que “mis correligionarios deberán estar contentos, porque en Gualeguaychú habrá una fórmula puramente radical”, en alusión al origen partidario de Julieta Carrazza y Juan Ignacio Olano, que encabezarían la fórmula de Juntos por Entre Ríos en caso de confirmarse la impugnación de Davico a la intendencia.