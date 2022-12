El entrenador y ex jugador de básquet señaló que el “el segundo puesto en la final del Pre Federal en Paraná ante Talleres es la continuidad de un proceso que arrancamos en el 2021 en Juventud Unida, año en el que jugamos la Liga Provincial”.

Dijo que “la idea fue la de ir conformando una base, conformar un equipo, mantenerlo y mejorarlo” y que “la base que mencionaba en un principio le fuimos sumando juveniles del club, y si bien al principio fue un poco difícil porque las juveniles no estaban acostumbradas a entrenar y jugar en un plantel de primera, al rol que tienen que cumplir para poder estar”.

“Por fortuna, con el transcurso del tiempo y de los torneos, se fueron moldeando, y las chicas de primera que son las que iniciaron el proceso. Tenemos 9 jugadoras que disputaron el provincial y luego el Pre Federal, en algo que es muy positivo para el cuerpo técnico. Siempre fuimos evolucionando”, añadió.

“Para el Federal se sumó Cinthia Pérez, jugadora del riñón del club, que nos dio un salto de calidad tremendo. Mientras que para el Pre Federal, Rita Isasmendi, Vicky Martínez, jugadoras que nos terminaron a ajustar el andamiaje del equipo, especialmente en el juego interno”, remarcó.

En cuanto a la mundialista y la mejor jugadora argentina de los últimos tiempos, Gisela Vega, dijo que “fue una invitación para sumarse, teniendo en cuenta que hacía 4 años que no jugaba, que no tocaba una pelota, que no se calzaba un par de zapatillas, que no se vendaba. Aceptó, se sumó al proyecto y se adaptó más rápido de lo esperado. Fue muy satisfactorio que pudiese volver a jugar y en el nivel que lo hizo con una alta dosis de sacrificio”.

Remarcó que “el objetivo de clasificar al Federal del año que viene lo alcanzamos, perdiendo la final del Pre Federal ante Talleres de Paraná por muy poco. Nos queda la sensación amarga de haber perdido por 2 puntos, pero estamos contentos porque vamos a jugar el federal que arrancará en el mes de abril, con la idea de jugar el torneo con la base que tenemos. No cometer ningún tipo de locura. Estoy seguro de que podemos jugar tranquilamente con este plantel”.

Finalmente, aseguró que “van salir a jugarle de igual a igual a todos los equipos. No es que vamos a entrar a cumplir. Será el segundo federal consecutivo y estamos seguros de que vamos a ser protagonistas”.