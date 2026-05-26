Este martes el Ministerio de Salud difundió el boletín epidemiológico resaltando un incremento de casos de leptospirosis, una zoonosis bacteriana de amplia distribución geográfica que afecta tanto la salud de las personas como la de los animales.

De acuerdo a los datos informados, en lo que va del año se registraron en el país 109 casos de leptospirosis -45 confirmados y 64 probables- de un total de 956 notificaciones. En la comparación con la tasa de incidencia del 2025, se observó un incremento de 28%.

Dicho aumento se debe a lo que sucede en la Región Centro, la zona con más casos registrados desde que empezó el año. En ese sentido, Entre Ríos ya acumula 15 casos en total, de los cuales 2 se deben a leptospirosis canina.

A nivel nacional, Santa Fe es la provincia más compleja: con 39 casos. En segundo lugar, Buenos Aires con 28. Detrás de Entre Ríos, se ubica Misiones (8 casos) y Corrientes (5 casos). Más al fondo, la región Sur con tres casos en La Pampa y Río Negro y por último Cuyo con un solo caso en la provincia de San Luis.

Más detalles a tener en cuenta

Se transmite a través del contacto con la sangre, fluidos biológicos u orina de animales infectados. También ocurre por el contacto de mucosas, piel lesionada o tejido conjuntivo con agua, barro o suelo húmedo contaminado con dicha orina.

Los roedores son el principal reservorio, aunque también se registran casos en animales de compañía y de producción y diversas especies silvestres. Los perros son considerados animales centinelas, ya que su infección indica la presencia de la bacteria en el ambiente y el riesgo inminente para las personas. En Argentina, el principal riesgo de contagio se da por el contacto prolongado con agua y barro durante las inundaciones. En áreas urbanas, se vincula a deficiencias en el saneamiento y recolección de residuos que favorecen la proliferación de roedores.

En el análisis por edad y sexo se observa que el 78% de los casos corresponde a varones y que la mediana de edad es de 38 años. La mayor carga de enfermedad se concentra entre los 20 y los 49 años con un 67 % del total de casos. A partir de los 50 años, se observa una disminución en la incidencia en ambos sexos. Este patrón sugiere una alta exposición de varones adultos jóvenes y de mediana edad, posiblemente vinculada a actividades laborales y condiciones ambientales de riesgo, como el contacto con agua contaminada o con reservorios animales, lo que refuerza la necesidad de estrategias de prevención diferenciadas según perfil demográfico y ocupacional.

La cartera sanitaria nacional brinda apoyo técnico a las áreas de salud de cada jurisdicción para el manejo de casos y la interpretación de datos epidemiológicos. A través del ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán", el Ministerio de Salud de la Nación coordina la Red Nacional de Laboratorios encargada del diagnóstico y la caracterización de los casos confirmados. También trabaja de manera conjunta con el SENASA y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación en los casos vinculados a animales de producción o fauna silvestre, a fin de implementar medidas integrales que reduzcan los riesgos de transmisión.

Fuente: APFDigital