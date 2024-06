El presidente Javier Milei volvió a expresar su fastidio contra los legisladores opositores que le dieron media sanción a un proyecto de ley para modificar la fórmula jubilatoria.

El Jefe de Estado advirtió varias veces que no cederá un centímetro en la defensa de las cuentas fiscales y que cortará de cuajo cualquier iniciativa que ponga en riesgo los recursos del Estado. Y este mediodía fue aún más explícito.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, advirtió en el 10° Latam Economic Forum.

La frase generó un aplauso espontáneo y fue la previa de otra definición resonante: “Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió,. Nayib Bukele (presidente de El Salvador) no tenía ni un legislador, nada. Gobernó a puro veto, cada cosa que aprobaban, se las vetaba todas. Y es lo que voy a hacer yo”.

Luego de recordar que, a pesar de los malos augurios, su gobierno avanzó con un ajuste que muchos creían inviable. “Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche....”, recordó.

En ese contexto, Milei apuntó (sin mencionarlo) contra Miguel Pichetto: “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante”.

Tras esa referencia, habló de su futuro: “Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”.

