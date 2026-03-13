El concejal radical Maximiliano Lesik se refirió al discurso del intendente en la apertura de Sesiones Ordinarias y expresó su preocupación por uno de los anuncios.

“Lo que me preocupan son los vecinos que no puedan pagar por las contribuciones por mejoras, esto entiendo que tiene que pasar por el Concejo primero. A todos les gustaría que llegaran a sus casas las mejoras, pero no sé si todos los van a poder pagar”, sentenció.

Lesik reconoció que “se ve que se están reparando la calle, aunque no he visto tantas. Creo que falta mucho en cuanto al funcionamiento de la planta de asfalto”.

También señaló que “creo que ha habido un cambio en el vínculo con los privados y con las diferentes instituciones, creo que ha cambiado mucho el paradigma y hay un vínculo más cercano. Eso trae beneficios para la ciudad. Se podría haber dado antes, pero en las gestiones anteriores había como una enemistad con el privado”.



