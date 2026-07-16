El oficialismo no consiguió acuerdo para avanzar con la ley de Propiedad Privada y pidió levantar la sesión en el Senado. Lo hizo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que reclamó un cuarto intermedio para el 6 de agosto.

El gesto de Bullrich reveló las dificultades del Gobierno para acordar con los bloques aliados la aprobación de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otros puntos modifica la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo había conseguido abrir la sesión del Senado de este jueves con el quorum justo: con 37 de los 72 senadores en sus bancas. Así logró aprobar pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero la mayoría simple se le dificultó cuando iba a comenzar el debate sobre el proyecto de Propiedad Privada, que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La incertidumbre sobre el quorum había surgido en la noche del miércoles cuando se supo que había diferencias entre el oficialismo y al menos tres radicales y otros bloques aliados. También la tensión estaba marcada por el fuerte cruce en la previa entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

Ahora el debate por el proyecto de ley se postergó para después del receso de invierno en el Congreso.

Fuente: TN