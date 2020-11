Levantaron parcialmente los controles en los accesos a Urdinarrain

Según lo informó el viceintendente Jorge Riehme, "está semana se levantó el control después de las 22 hasta las 7 de la mañana y a partir del viernes y sábado estaremos abriendo los otros accesos, a excepción del de Dr. Roig, en el cual estamos por colocar señalética para prohibir el tránsito pesado. Pero a partir de la próxima semana estará todo habilitado" manifestó Riehme.

"Llevamos 8 meses con estos controles, y el hecho de levantar lo están haciendo todas las ciudades de la provincia", indicó el funcionario, que añadió que "igualmente acá no terminó nada, estamos en el medio de la pandemia, hay muchas localidades con muchos casos. Pero consideramos que estos controles fueron necesarios en su momento".

Ante la consulta si debido a esto se termina la obligatoriedad de hacer cuarentena para quienes vengan desde Buenos Aires, Riehme indicó que "el hecho de no tener controles durante las 24 horas, también es imposible hacer cumplir cuarentena para quienes vienen de Buenos Aires". Asimismo, el viceintendente expresó que "nos preocupa que tengamos un malón de gente, ojalá que no vengan todos juntos. Así que apelamos a la responsabilidad y quienes vengan lo hagan con los cuidados y no andén innecesariamente circulando por la ciudad".